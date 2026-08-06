В Бишкеке 6 августа будет переменная облачность. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.30 — 6-й микрорайон, дом 34, улица Ибрагимова, дома 146, 146а, вдоль реки Ала-Арчи в районе госрезиденции;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), улица Термечикова, дом 6, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо, 2), улица Патриса Лумумбы, дом 97, села Кок-Жар (улица Матыева), Карла Маркса (улицы Гагарина, Пушкина), Чон-Таш (улицы Токтогула, Чокморова, Достук), Заречное (улицы Сокулукская, Садовая, Набережная), Кой-Таш (улицы Сегизбаева, Проектируемая, Аблесова, Кой-Ташская);

9.00-19.00 — отрезок улиц Космической, Садырбаева, Серафимовича;

9.00-12.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Алтын-Бешик, Жаз, Коммунаров, Кара-Балтинская, Козу-Баглан, Укок, Жийде, Азаттык, Ай-Кол, дом 1Д);

9.00-18.30 — жилмассив «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Азаттык, Ак-Жолтой, Насыйкат, Мидина, Долон, Мыскал, Республиканская, дом 179).

С 5 по 7 августа приостановлена подача голубого топлива в районе, ограниченном улицами:

Лермонтова, железной дорогой, Ленина, Калинина, проспектом Жибек Жолу, БЧК, «Городком Энергетиков», микрорайоном «Аламедин-1», «Городком Строителей», микрорайоном «Учкун», жилмассивом «Учкун», АГНКС, «Бишкек Сут».

У кого намечается той

Эдиль Байсалов

Родился 6 августа 1977 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в США.

Памятные даты

Международный день «Врачи мира за мир»

Отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японской Хиросимы 6 августа 1945-го.

Вот уже более 70 лет каждый год 6 августа в 8.15 Хиросима замирает на минуту молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы, пожилые и молодые японцы, матери и дети, учителя и чиновники — все в эти минуты думают о том страшном дне 6 августа 1945-го, когда на мирный город сбросили атомную бомбу.

В этот день проходят памятные мероприятия в хиросимском парке Мира, где горит Вечный огонь перед памятником жертвам бомбардировки с надписью: «Спите спокойно — ошибка не повторится».

Появился первый интернет-сервер 6 августа 1991 года стало важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей Всемирной паутины — появился первый интернет-сервер. Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше — в 1989-м, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал свои идеи и предложения о создании Всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Бернерс-Ли получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером, браузером (средство просмотра интернет-страниц) и редактором Сети. Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в реальность. К ноябрю 1992 года в мире было 26 серверов, к концу 1993-го эта цифра перевалила за 200.

Люди, которые меняли мир

Погиб Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Герой Советского Союза родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент.

В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

4 февраля 1943-го за мужество и отвагу Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на бульваре Молодой Гвардии в столице установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб герой, ему воздвигнут памятник.

Умерла государственный деятель Батыш Салиева

Родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района (Иссык-Кульская область).

Дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.

Умерла 6 августа 2015-го.

Куда сходить

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