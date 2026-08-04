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Общество

США израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности

США израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности, пишет Meduza со ссылкой на Reuters.

Речь идет преимущественно о ракетах ATACMS и PrSM, которые представляют собой более новое и совершенное поколение. По словам двух собеседников агентства, Соединенные Штаты применили «практически все» имевшиеся запасы этого оружия.

Эти ракеты — важная часть военного арсенала США, позволяющая наносить точечные удары с безопасного расстояния. Кроме того, ATACMS сыграли ключевую роль в полномасштабной российско-украинской войне, позволив Киеву атаковать цели в глубине России.

Белый дом в ответ на просьбу о комментарии опубликовал заявление президента Дональда Трампа, в котором тот утверждает, что у США «намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире» и «гораздо больше, чем необходимо».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384129/
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