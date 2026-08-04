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Общество

В Ат-Баши картофель продают по 5-6 сомов за килограмм. Комментарий Минсельхоза

В интернете распространяется информация о продаже картофеля в Ат-Башинском районе по 5-6 сомов за килограмм. В Минсельхозе заявили, что это не соответствует действительности.

По информации Ат-Башинского районного управления аграрного развития, в настоящее время местный картофель нового урожая еще не созрел. В связи с этим в торговых точках района реализуется картофель, завезенный из Бишкека.

На сегодня розничная цена картофеля в Ат-Башинском районе составляет 35-40 сомов за килограмм. Информация о продаже картофеля по цене 5-6 сомов подтверждения не получила.

Министерство призывает граждан пользоваться только официальными источниками информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384127/
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