ГНС Кыргызстана напоминает: налог на имущество нужно уплатить до 1 сентября

ГНС напоминает гражданам о необходимости своевременной уплаты налога на имущество.

Не позднее 1 сентября необходимо уплатить:

налог на жилые дома и квартиры, не используемые для осуществления предпринимательской деятельности;

налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Информация о сумме налога, подлежащей уплате в 2026 году, размещена в «Кабинете налогоплательщика». Там же можно оплатить налог, сформировав код оплаты или QR-код.

За несвоевременную уплату налога начисляется пеня в размере 0,09 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.