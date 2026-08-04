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Общество

ГНС Кыргызстана напоминает: налог на имущество нужно уплатить до 1 сентября

ГНС напоминает гражданам о необходимости своевременной уплаты налога на имущество.

Не позднее 1 сентября необходимо уплатить:

  • налог на жилые дома и квартиры, не используемые для осуществления предпринимательской деятельности;
  • налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Информация о сумме налога, подлежащей уплате в 2026 году, размещена в «Кабинете налогоплательщика». Там же можно оплатить налог, сформировав код оплаты или QR-код.

За несвоевременную уплату налога начисляется пеня в размере 0,09 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384121/
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