ГНС Кыргызстана напоминает: налог на имущество нужно уплатить до 1 сентября

ГНС напоминает гражданам о необходимости своевременной уплаты налога на имущество.
Не позднее 1 сентября необходимо уплатить:
- налог на жилые дома и квартиры, не используемые для осуществления предпринимательской деятельности;
- налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.
Информация о сумме налога, подлежащей уплате в 2026 году, размещена в «Кабинете налогоплательщика». Там же можно оплатить налог, сформировав код оплаты или QR-код.
За несвоевременную уплату налога начисляется пеня в размере 0,09 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.