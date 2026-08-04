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Общество

Минторговли Казахстана не получало обращения от Wildberries о размещении складов

Минторговли Казахстана не получало обращения от Wildberries о размещении складов. Об этом пишет Telegram-канал «Контекст» со ссылкой на министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева.

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«То, что касается официального обращения, его нет. К нам оно еще не поступало. При поступлении мы рассмотрим его в установленном порядке», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Армана Шаккалиева, компания уже арендует в стране 46 тысяч квадратных метров площадей. Кроме того, Wildberries строит в Казахстане порядка 260 тысяч квадратных метров складов, их планируется ввести в строй в первом квартале 2027 года.

Глава Минторговли добавил, что ведомство не обладает данными о сумме ущерба для продавцов из республики после атак на склады Wildberries. Оно рекомендует не доверять домыслам в соцсетях, только официальные источники, в том числе сам маркетплейс, могут выдать гарантированную, проверенную информацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384119/
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