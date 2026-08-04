5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — улица Огонбаева, дом 222;
- 9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Кереге-Таш, Отмок-Ашуу);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Льва Толстого, Сары-Озон, Кара-Жыгач, Чок-Тал, Иссык-Куль);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Джантошева, Байтика Баатыра, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шабдан, Ак-Марал), улица Термечикова, дом 4, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Логвиненко, Заводская), улица Лумумбы, дом 96, села Кара-Жыгач (улицы Бугубаева, Садовая, Пушкина), Чон-Таш (улицы Достук, Токтогула, Сарукеева, Западная, Чокморова), Карла Маркса (улицы Кулатаева, Первомайская, МТФ), Садовое (улицы Карасуйская, 8 Марта, Учхозская, Мыканская), Аламедин (улица Суворова), Восток (улица Маркса), Мыкан (улицы Мыканская, Линейная, Гэсовская, Проектируемая), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Подгорная);
- 9.00-18.30 — жилмассив «Салам-Алик»;
- 9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская);
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Фирсова, Охотной, Бакинской, переулка Суусамырского.
2Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Бородачева, Маркса, Свердлова, Кирова, Спортивная, Ленина, переулок Безымянный);
- 9.00-17.00 — село Молтовар (школа).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица 50 лет Кыргызстана), Шабдан (улица Бакирова).
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Ленина, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Садовая, Пионерская, Речная, Спортивная, Линейная).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Терек (кошары), Александровка (улица Гагарина);
- 9.00-18.00 — села Садовое (улицы Первомайская, Громова, Ситникова, от Ленина до Крупской, Энгельса, Мирошниченко, Комсомольская, Пионерская, Шевченко, Советская), Предтеченка (улица Ленина), Беловодское, Петровка (улицы Колхозная, Искра, Советская, Калинина, Заводская).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — Каинды (улицы Ленинградская, Калинина, Южная, Ленина, Первомайская, Фрунзе, Линейная, Чапаева, Дорожная, Кривенко, Коммунистическая, Дзержинского, Джуматаева, Каиндинская, Космонавтов, Осмонова, Пушкина, Пограничная, Панфилова), села Чорголо (улица Гагарина), Эфиронос (улица Скважина).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кожомкул (улицы Токтогула, Проектируемая), Новопавловка (жилмассив «Тынчтык» (улицы Ак-Кол, Ак-Ниет, Проектируемая, Масылканов)), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная, школа), Озерное, Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль, Кун-Туу, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Таш-Рабат, Чатыр-Кол, Ак-Эмир, Манас, Фрунзе, Эгиналиева, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинский), Сокулук (улицы Калинина, Северная, переулок Северный, улицы Спортивная, Фрунзе), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова);
- 8.30-17.00 — села Кожомкул (улицы Полярная, Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная, Северная, Горького, Школьная, Пушкина, Красноармейская, Октябрьская, Проектируемая, тупики Советский, Кирова, Токтогула, Красноармейский, бывший детский дом), Новопавловка (улицы Проектируемая, Усупбаева, жилмассив «Тынчтык», улицы Деповская, Пограничная, Крупской, Западная, Ала-Арчинская).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Гидростроитель, Чолпон, Дружба (улица Заводская), Ивановка (кошара).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмок (улица Проектируемая), село Арал.
3Нарынская область
- 9.00-18.00 — Нарын (улицы Кара-Бук, Карга-Джайлоо);
- 9.00-17.00 — Нарын (от хлебзавода на запад до улицы Ак-Кия);
- 9.30-19.00 — село Жерге-Тал;
- 10.00-17.00 — село Куйручук.
4Таласская область
- 9.00-18.00 — села Озгоруш, Кен-Арал.