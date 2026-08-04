5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — улица Огонбаева, дом 222;

9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Кереге-Таш, Отмок-Ашуу);

12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Льва Толстого, Сары-Озон, Кара-Жыгач, Чок-Тал, Иссык-Куль);

9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Джантошева, Байтика Баатыра, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шабдан, Ак-Марал), улица Термечикова, дом 4, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Логвиненко, Заводская), улица Лумумбы, дом 96, села Кара-Жыгач (улицы Бугубаева, Садовая, Пушкина), Чон-Таш (улицы Достук, Токтогула, Сарукеева, Западная, Чокморова), Карла Маркса (улицы Кулатаева, Первомайская, МТФ), Садовое (улицы Карасуйская, 8 Марта, Учхозская, Мыканская), Аламедин (улица Суворова), Восток (улица Маркса), Мыкан (улицы Мыканская, Линейная, Гэсовская, Проектируемая), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Подгорная);

9.00-18.30 — жилмассив «Салам-Алик»;

9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская);

14.00-17.00 — отрезки улиц Фирсова, Охотной, Бакинской, переулка Суусамырского.

2 Чуйская область Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Бородачева, Маркса, Свердлова, Кирова, Спортивная, Ленина, переулок Безымянный);

9.00-17.00 — село Молтовар (школа).

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица 50 лет Кыргызстана), Шабдан (улица Бакирова).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Ленина, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Садовая, Пионерская, Речная, Спортивная, Линейная).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Терек (кошары), Александровка (улица Гагарина);

9.00-18.00 — села Садовое (улицы Первомайская, Громова, Ситникова, от Ленина до Крупской, Энгельса, Мирошниченко, Комсомольская, Пионерская, Шевченко, Советская), Предтеченка (улица Ленина), Беловодское, Петровка (улицы Колхозная, Искра, Советская, Калинина, Заводская).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Каинды (улицы Ленинградская, Калинина, Южная, Ленина, Первомайская, Фрунзе, Линейная, Чапаева, Дорожная, Кривенко, Коммунистическая, Дзержинского, Джуматаева, Каиндинская, Космонавтов, Осмонова, Пушкина, Пограничная, Панфилова), села Чорголо (улица Гагарина), Эфиронос (улица Скважина).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кожомкул (улицы Токтогула, Проектируемая), Новопавловка (жилмассив «Тынчтык» (улицы Ак-Кол, Ак-Ниет, Проектируемая, Масылканов)), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная, школа), Озерное, Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль, Кун-Туу, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Таш-Рабат, Чатыр-Кол, Ак-Эмир, Манас, Фрунзе, Эгиналиева, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинский), Сокулук (улицы Калинина, Северная, переулок Северный, улицы Спортивная, Фрунзе), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова);

8.30-17.00 — села Кожомкул (улицы Полярная, Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная, Северная, Горького, Школьная, Пушкина, Красноармейская, Октябрьская, Проектируемая, тупики Советский, Кирова, Токтогула, Красноармейский, бывший детский дом), Новопавловка (улицы Проектируемая, Усупбаева, жилмассив «Тынчтык», улицы Деповская, Пограничная, Крупской, Западная, Ала-Арчинская).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Гидростроитель, Чолпон, Дружба (улица Заводская), Ивановка (кошара).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмок (улица Проектируемая), село Арал.

3 Нарынская область Нарынская область

9.00-18.00 — Нарын (улицы Кара-Бук, Карга-Джайлоо);

9.00-17.00 — Нарын (от хлебзавода на запад до улицы Ак-Кия);

9.30-19.00 — село Жерге-Тал;

10.00-17.00 — село Куйручук.

4 Таласская область Таласская область