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Общество

Тайны Джуля: на раскопках Кузнечной крепости нашли артефакты VII века

Недавно государство выделило почти 7,5 миллиона сомов на археологические исследования древнего городища — Кузнечной крепости, а сам объект включили в новый Генеральный план столицы как памятник исторического значения.

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Археологи начали новый сезон раскопок Кузнечной крепости в центре Бишкека

Пока ученые раскрывают тайны одного из древнейших поселений Чуйской долины, жизнь здесь идет своим чередом. На глиняных склонах играют дети, местные жители сокращают дорогу через раскоп, а большинство прохожих и не подозревают, что под их ногами скрывается более тысячи лет истории.

В поисках Кузнечной крепости

Живя всю жизнь в Бишкеке, я впервые решилась отправиться туда, где, возможно, начиналась история города. Стоит свернуть с проспекта Жибек Жолу в сторону улицы Ибраимова, и будто попадаешь совсем в другой город. Здесь нет стеклянных фасадов новомодных зданий, широких проспектов и привычной городской суеты. Особенно это ощущается на улице Кузнечная крепость.

Первым мое внимание привлек небольшой домик — один из тех, которые сохранились со времен бараков Шанхая и Карпинки. Окно мазанки находится на уровне тротуара. Человек изнутри видит не улицу, а лишь ноги прохожих. Когда-то таких саманных домиков в Бишкеке было немало. Низкие потолки, земляные стены, крыша, на которую можно шагнуть буквально с соседнего бугра. Город рос, перестраивался, а они исчезали.

24.kg
Фото 24.kg. Одна мазанка до сих пор радует глаз туристов и прохожих
До раскопок оказалось рукой подать.

«Где здесь Кузнечная крепость?» — спрашиваю мужчину, вышедшего из соседнего двора.

«Прямо метров сто и налево», — отвечает он.

Через несколько минут передо мной появляется небольшой холм со шлагбаумом и знаком «Проезд запрещен». Именно здесь и располагается городище.

Если честно, крепость я представляла иначе. Вместо высоких стен — глубокий глиняный ров с неровными уступами. Вместо древних башен — следы недавних раскопок. Ветер поднимает пыль, которая моментально оседает на одежде и обуви.

Неожиданные экскурсоводы

Пока я пыталась рассмотреть, что же ищут здесь археологи, мимо меня промчались две девочки. Через минуту у меня появились экскурсоводы.

«Пойдемте, мы покажем!» — почти одновременно сказали Алиса и Милана.

С этого момента прогулка превратилась в настоящее путешествие. Девочки ловко перепрыгивали через уступы — они гуляют здесь каждый день. Я же после нескольких шагов поняла, что мои босоножки обречены: глиняная пыль мгновенно покрыла обувь и ноги.

«Здесь иногда приезжает экскаватор, царапает стены. А потом приходят какие-то люди, что-то ищут», — рассказала Милана.

«Археологи?» — спрашиваю я и осекаюсь, откуда восьмилетним детям знать, кто это такие.

В этот день ученые здесь отсутствовали. Зато остались следы их работы. В одном месте аккуратной кучей лежали кости. Чуть дальше — многочисленные осколки керамических изделий, похожие на части древних кувшинов и горшков.

«Посмотрите! Это зуб!» — радостно кричит Алиса.

24.kg
Фото 24.kg. Смотрите, зуб!
Девочка протягивает мне находку. Зуб действительно оказался внушительных размеров. Не человеческий — скорее, какого-то крупного животного. Рядом лежали еще кости, но больше похожие на коровьи. Кто знает, сколько лет они пролежали под землей. Еще дальше девочки показали круглые отверстия в основании раскопа.

«Мы туда прыгаем. Когда приезжают люди, нам запрещают здесь играть», — рассказывают дети.

Посуда и монеты VII века: что скрывала Кузнечная крепость под слоем глины

Как сообщили в научно-исследовательском проектном институте «Кыргызреставрация» при Министерстве культуры, информации и молодежной политики, государство выделило 7 миллионов 494 тысячи сомов на исследования городища в рамках госпрограммы «Көөнө тарых сырлары» («Тайны древней истории»).

По словам директора института Айдай Сулаймановой, главная цель проекта — изучить один из важнейших историко-археологических памятников столицы. Исследования помогают установить этапы развития древнего поселения, изучить особенности ремесленного производства, торговли, архитектуры и повседневной жизни его жителей. Средства направили не только на раскопки, но и на документирование находок, их сохранение, разработку охранных зон и подготовку памятника к дальнейшей консервации.

Сейчас раскопки на завершающей стадии, осталась буквально неделя. Раскопки длились месяц и принесли хорошие результаты. По словам Айдай Сулаймановой, в прошлый раз находок оказалось гораздо меньше.

Они доказывают, что этот город существовал долго, несколько веков.

Айдай Сулайманова 

Самым интересным предметом исследования стал найденный фрагмент дороги из камней между домами. Также нашли мусорные ямы с остатками глиняной посуды и часть разрушенной стены. Есть монеты, предметы быта, сосуды из керамики. По данным ученых, утварь датируется VII-IX веками. Есть артефакты и XI века.

После завершения раскопок основная работа начнется у исследователей. Им предстоит выяснить период использования предметов. После этого наиболее интересные находки отправят в музей.

Всего в исследовании древнего городища участвовали около 20 человек, среди них — ведущий научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) Асан Торгоев и кандидат исторических наук, археолог, сотрудник Музея цивилизации кочевников Кунболот Акматов.

От раскопок к музею под открытым небом

Напомним, Кузнечную крепость включили в новый Генеральный план Бишкека как объект исторического наследия. Для нее планируют определить охранную территорию, оформить паспорт памятника и в дальнейшем провести реставрацию.

Историки считают, что городище существовало с VII-VIII веков и развивалось вплоть до XIV столетия. В перспективе оно может стать музеем под открытым небом и одной из культурных достопримечательностей столицы.

Покидая место раскопок, я снова посмотрела на девочек, которые с легкостью перепрыгивали через глиняные уступы.

Для них это большая игровая площадка, а для археологов — возможность заново прочитать историю древнего средневекового согдийского города Джуля. А для части бишкекчан, которые живут на Карпинке, Кузнечная крепость пока остается местом, мимо которого они проходят каждый день, не подозревая, что здесь под слоями глины много веков хранится история Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384103/
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