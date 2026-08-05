Тайны Джуля: на раскопках Кузнечной крепости нашли артефакты VII века

Недавно государство выделило почти 7,5 миллиона сомов на археологические исследования древнего городища — Кузнечной крепости, а сам объект включили в новый Генеральный план столицы как памятник исторического значения.

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Пока ученые раскрывают тайны одного из древнейших поселений Чуйской долины, жизнь здесь идет своим чередом. На глиняных склонах играют дети, местные жители сокращают дорогу через раскоп, а большинство прохожих и не подозревают, что под их ногами скрывается более тысячи лет истории.

В поисках Кузнечной крепости

Живя всю жизнь в Бишкеке, я впервые решилась отправиться туда, где, возможно, начиналась история города. Стоит свернуть с проспекта Жибек Жолу в сторону улицы Ибраимова, и будто попадаешь совсем в другой город. Здесь нет стеклянных фасадов новомодных зданий, широких проспектов и привычной городской суеты. Особенно это ощущается на улице Кузнечная крепость.

Первым мое внимание привлек небольшой домик — один из тех, которые сохранились со времен бараков Шанхая и Карпинки. Окно мазанки находится на уровне тротуара. Человек изнутри видит не улицу, а лишь ноги прохожих. Когда-то таких саманных домиков в Бишкеке было немало. Низкие потолки, земляные стены, крыша, на которую можно шагнуть буквально с соседнего бугра. Город рос, перестраивался, а они исчезали.

Фото 24.kg. Одна мазанка до сих пор радует глаз туристов и прохожих

До раскопок оказалось рукой подать.

«Где здесь Кузнечная крепость?» — спрашиваю мужчину, вышедшего из соседнего двора.

«Прямо метров сто и налево», — отвечает он.

Через несколько минут передо мной появляется небольшой холм со шлагбаумом и знаком «Проезд запрещен». Именно здесь и располагается городище.

Если честно, крепость я представляла иначе. Вместо высоких стен — глубокий глиняный ров с неровными уступами. Вместо древних башен — следы недавних раскопок. Ветер поднимает пыль, которая моментально оседает на одежде и обуви.

Неожиданные экскурсоводы

Пока я пыталась рассмотреть, что же ищут здесь археологи, мимо меня промчались две девочки. Через минуту у меня появились экскурсоводы.

«Пойдемте, мы покажем!» — почти одновременно сказали Алиса и Милана.

С этого момента прогулка превратилась в настоящее путешествие. Девочки ловко перепрыгивали через уступы — они гуляют здесь каждый день. Я же после нескольких шагов поняла, что мои босоножки обречены: глиняная пыль мгновенно покрыла обувь и ноги.

«Здесь иногда приезжает экскаватор, царапает стены. А потом приходят какие-то люди, что-то ищут», — рассказала Милана.

«Археологи?» — спрашиваю я и осекаюсь, откуда восьмилетним детям знать, кто это такие.

В этот день ученые здесь отсутствовали. Зато остались следы их работы. В одном месте аккуратной кучей лежали кости. Чуть дальше — многочисленные осколки керамических изделий, похожие на части древних кувшинов и горшков.

«Посмотрите! Это зуб!» — радостно кричит Алиса.

Фото 24.kg. Смотрите, зуб!

Девочка протягивает мне находку. Зуб действительно оказался внушительных размеров. Не человеческий — скорее, какого-то крупного животного. Рядом лежали еще кости, но больше похожие на коровьи. Кто знает, сколько лет они пролежали под землей. Еще дальше девочки показали круглые отверстия в основании раскопа.

«Мы туда прыгаем. Когда приезжают люди, нам запрещают здесь играть», — рассказывают дети.

Посуда и монеты VII века: что скрывала Кузнечная крепость под слоем глины

Как сообщили в научно-исследовательском проектном институте «Кыргызреставрация» при Министерстве культуры, информации и молодежной политики, государство выделило 7 миллионов 494 тысячи сомов на исследования городища в рамках госпрограммы «Көөнө тарых сырлары» («Тайны древней истории»).

По словам директора института Айдай Сулаймановой, главная цель проекта — изучить один из важнейших историко-археологических памятников столицы. Исследования помогают установить этапы развития древнего поселения, изучить особенности ремесленного производства, торговли, архитектуры и повседневной жизни его жителей. Средства направили не только на раскопки, но и на документирование находок, их сохранение, разработку охранных зон и подготовку памятника к дальнейшей консервации.

Они доказывают, что этот город существовал долго, несколько веков. Айдай Сулайманова

Сейчас раскопки на завершающей стадии, осталась буквально неделя. Раскопки длились месяц и принесли хорошие результаты. По словам Айдай Сулаймановой, в прошлый раз находок оказалось гораздо меньше.

Самым интересным предметом исследования стал найденный фрагмент дороги из камней между домами. Также нашли мусорные ямы с остатками глиняной посуды и часть разрушенной стены. Есть монеты, предметы быта, сосуды из керамики. По данным ученых, утварь датируется VII-IX веками. Есть артефакты и XI века.

После завершения раскопок основная работа начнется у исследователей. Им предстоит выяснить период использования предметов. После этого наиболее интересные находки отправят в музей.

Всего в исследовании древнего городища участвовали около 20 человек, среди них — ведущий научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) Асан Торгоев и кандидат исторических наук, археолог, сотрудник Музея цивилизации кочевников Кунболот Акматов.

От раскопок к музею под открытым небом

Напомним, Кузнечную крепость включили в новый Генеральный план Бишкека как объект исторического наследия. Для нее планируют определить охранную территорию, оформить паспорт памятника и в дальнейшем провести реставрацию.

Историки считают, что городище существовало с VII-VIII веков и развивалось вплоть до XIV столетия. В перспективе оно может стать музеем под открытым небом и одной из культурных достопримечательностей столицы.

Покидая место раскопок, я снова посмотрела на девочек, которые с легкостью перепрыгивали через глиняные уступы.

Для них это большая игровая площадка, а для археологов — возможность заново прочитать историю древнего средневекового согдийского города Джуля. А для части бишкекчан, которые живут на Карпинке, Кузнечная крепость пока остается местом, мимо которого они проходят каждый день, не подозревая, что здесь под слоями глины много веков хранится история Бишкека.