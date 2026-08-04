Преподавателей медресе в Кыргызстане обучат цифровой грамотности

В Кыргызстане стартовал проект по повышению цифровой грамотности преподавателей медресе. В течение трех месяцев они будут изучать компьютерную грамотность, работу с цифровыми платформами и применение современных IT-технологий в образовательном процессе.

Сегодня в муфтияте состоялось совещание руководителей медресе, на котором официально запустили проект «Обучение преподавателей медресе цифровым знаниям и подготовка к IT-сфере». Также участникам передали обновленные типовые учебные программы на 2026-2027 учебный год.

В мероприятии приняли участие муфтий КР Абдулазиз кары Закиров и руководители медресе из всех регионов страны.

Первый этап проекта по цифровой грамотности начнется 7 августа и продлится до октября. За это время преподаватели медресе пройдут обучение компьютерной грамотности, освоят работу с цифровыми платформами и научатся использовать современные информационные технологии в образовательном процессе.

Кроме того, руководителям медресе передали обновленные типовые учебные программы. Они призваны унифицировать учебный процесс во всех медресе республики, повысить качество религиозного образования и привести его в соответствие с современными требованиями.

По данным Государственной комиссии по делам религий, в Кыргызстане зарегистрированы 162 медресе.