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Общество

Пенсии пересчитают с 1 октября — названа новая минимальная сумма

С 1 октября минимальная пенсия в Кыргызстане увеличится на 1 тысячу 700 сомов и составит 8 тысяч 800 сомов. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев сообщил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, предстоящее повышение пенсионных выплат будет ощутимым для получателей.

Таким образом, действующий размер минимальной пенсии увеличится примерно на 24 процента — с 7 тысяч 100 до 8 тысяч 800 сомов.

Подробности индексации, включая количество пенсионеров, которых коснется повышение, и объем необходимых средств, пока не сообщаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384070/
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