Госаккредитация: в КР начали перевод студентов медвузов и колледжей

В Кыргызстане начали централизованную процедуру перевода обучающихся из медицинских образовательных организаций, не прошедших государственную аккредитацию, в аккредитованные. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, студенты, подлежащие централизованному переводу, должны подать заявление и необходимые документы до 10 августа включительно.

После поступления документов принимающий аккредитованный вуз или колледж рассматривает их в установленном порядке и принимает окончательное решение о зачислении обучающегося.

Централизованный перевод студентов осуществляется исключительно в рамках установленной государственной процедуры, на безвозмездной основе и без взимания каких-либо платежей.

Согласно решению комиссии:

1. Все студенты, являющиеся гражданами Кыргызстана, обучающиеся в медвузах, не прошедших госаккредитацию, переводятся в Кыргызскую государственную медицинскую академию.

2. Студенты Роэль Метрополитен Университета переводятся в Университет Южной Азии.

3. Студенты Международного университета «Авиценна» и Международного университета «Альтамими» переводятся в Международный европейский университет.

4. Студенты образовательной программы «Фармация» Центрально-Азиатского международного медицинского университета переводятся в Джалал-Абадский государственный университет, студенты образовательной программы «Лечебное дело» переводятся в Джалал-Абадский международный университет.

5. Студенты учреждения «Салымбеков Университет», Университета «Адам», а также образовательной программы «Лечебное дело» Кыргызского государственного университета имени Арабаева переводятся в Международную высшую школу медицины.

6. Студенты Евразийского международного университета и Международного медицинского университета переводятся в Международный университет Кыргызстана.

7. Студенты Ошского международного медицинского университета переводятся в Ошский государственный университет.

8. Студенты Бишкекского международного медицинского института и Международного университета медицины и науки переводятся в Азиатский международный университет.

9. Студенты образовательных программ «Стоматология» и «Фармация» Кыргызского медико-стоматологического института и Международного университета «Ала-Тоо» переводятся в КГМА.

10. Студенты образовательной программы «Стоматология» Международного Европейского университета, программы «Стоматология» Международного университета «Авиценна» переводятся в Азиатский международный университет/

11. Студенты 10-го семестра образовательной программы «Стоматология» Международного европейского университета переводятся в КГМА.

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Согласно решению комиссии по переводу студентов средних медицинских образовательных организаций:

1. Студенты Кыргызского медико-социального колледжа «Уникум», Медико-фармацевтического колледжа № 1, медицинского колледжа при университете «Авиценна билим» переводятся в Медико-фармацевтический колледж.

2. Студенты медицинского колледжа имени Н.Пирогова переводятся в Кара-Балтинский медколледж.

3. Студенты Иссык-Кульского медико-стоматологического колледжа переводятся в Каракольский медколледж имени И.Ахунбаева.

4. Студенты отделения «Сестринское дело», «Акушерское дело» Кочкор-Атинского регионального колледжа в Майлуу-Суйский медицинский колледж, отделение «Фармации» переводятся в Джалал-Абадский медицинский колледж.

5. Студенты отделения «Сестринское дело», «Лечебное дело» медицинского колледжа при международном университете имени Токтоматова переводятся в Джалал-Абадский медицинский колледж.

6. Студенты медицинского колледжа при международном медицинском университете «Авиценна» — в Бишкекский медицинский колледж имени А.Молдогазиева.

7. Студенты специальности «Физическая терапия» переводятся по их личным заявлениям в выбранные ими аккредитованные медицинские колледжи по соответствующей специальности.

Перевод студентов колледжей осуществляется при условии, что академическая разница в учебных планах не превышает 30 академических кредитов. Принимающая образовательная организация вправе зачесть (валидировать) академические кредиты исходя из содержания образовательной программы.

Напомним, в республике деятельность по подготовке медицинских кадров осуществляли 34 вуза. Из них 12 государственных и 22 частных. В соответствии с действующим законодательством государственной аккредитации не подлежали три вуза.

На прохождение процедуры подали заявки только 24 образовательные организации. При этом 13 медицинских вузов в КР не смогли пройти аккредитацию и не имеют права продолжать обучение студентов. В результате всего 14 вузов имеют права обучать студентов медицине.