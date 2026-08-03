Житель Бишкека возмутился состоянием памятника известному общественному и политическому деятелю Дооронбеку Садырбаеву. По его словам, монумент оказался покрыт птичьим пометом, однако городские службы не обратили на это внимания.

Фото из социальных сетей

«Увидев памятник Дооронбеку ата, я не сдержал слез. Птицы испачкали его с головы до ног, но никто даже не посмотрел. Хотел сам подняться и очистить, но побоялся, что стану звездой интернета», — написал горожанин.

Он обратился к представителям мэрии и заявил, что готов подождать три дня. Если за это время памятник не приведут в порядок, мужчина намерен самостоятельно его очистить.

Фотография и обращение датированы 1 августа 2026 года.