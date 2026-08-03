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Общество

Памятник Садырбаеву покрыт птичьим пометом — горожанин обратился к мэру

Житель Бишкека возмутился состоянием памятника известному общественному и политическому деятелю Дооронбеку Садырбаеву. По его словам, монумент оказался покрыт птичьим пометом, однако городские службы не обратили на это внимания.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей

«Увидев памятник Дооронбеку ата, я не сдержал слез. Птицы испачкали его с головы до ног, но никто даже не посмотрел. Хотел сам подняться и очистить, но побоялся, что стану звездой интернета», — написал горожанин.

Он обратился к представителям мэрии и заявил, что готов подождать три дня. Если за это время памятник не приведут в порядок, мужчина намерен самостоятельно его очистить.

Фотография и обращение датированы 1 августа 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383893/
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