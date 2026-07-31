Строительство моста на Молодой Гвардии и Льва Толстого: что происходит сейчас

Подготовка конструкций и заливка опор ведутся на стройплощадке новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого в Бишкеке. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель акима Ленинского района Жоомарт Токтосунов.
Кроме того, на улице Матыева продолжается строительство мостового перехода через реку Ала-Арча. На сегодня подготовлены основание, плиты и основные элементы конструкции. Ввести объект в эксплуатацию планируется в течение ближайших нескольких месяцев.
Напомним, с 20 июля в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста пересечение бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого закрыто для движения всех видов транспорта. Ранее, в рамках первого этапа проекта, была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Боконбаева до улицы Льва Толстого. В мэрии призвали водителей заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными путями объезда.