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Общество

Строительство моста на Молодой Гвардии и Льва Толстого: что происходит сейчас

Подготовка конструкций и заливка опор ведутся на стройплощадке новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого в Бишкеке. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель акима Ленинского района Жоомарт Токтосунов.

Кроме того, на улице Матыева продолжается строительство мостового перехода через реку Ала-Арча. На сегодня подготовлены основание, плиты и основные элементы конструкции. Ввести объект в эксплуатацию планируется в течение ближайших нескольких месяцев.

из интернета
Фото из интернета. Подготовка конструкций и заливка опор началась на строительстве моста
Чиновник отметил, что через несколько месяцев новая развязка откроется для автолюбителей, правда конкретные сроки не указал. Также власти рассматривают вопрос освобождения муниципальной территории вдоль реки Ала-Арча от гаражей. Владельцам уже направлены уведомления, после чего начнется демонтаж объектов.

Напомним, с 20 июля в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста пересечение бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого закрыто для движения всех видов транспорта. Ранее, в рамках первого этапа проекта, была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Боконбаева до улицы Льва Толстого. В мэрии призвали водителей заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными путями объезда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383655/
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