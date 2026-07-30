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Общество

В Минэнерго Кыргызстана кадровые назначения

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев назначил двух заместителей министра энергетики.

По данным Минэнерго, заместителями главы ведомства стали Бекнур Маратбеков и Мирлан Парханов.

Бекнур Маратбеков окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «экономика и управление на предприятиях электроэнергетики».

Мирлан Парханов получил образование в Московском государственном открытом университете имени Черномырдина по специальности «менеджмент организации», а также окончил магистратуру Дипломатической академии МИД КР по направлению «международные отношения».

Министерства энергетики
Фото Министерства энергетики . Слева направо: Бекнур Маратбеков и Мирлан Парханов

В министерстве отметили, что новые заместители обладают опытом работы в системе государственной службы и энергетической отрасли. Ожидается, что их назначение будет способствовать повышению эффективности работы ведомства и реализации государственной политики в сфере энергетики.

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Курсантбек Омурбеков назначен первым заместителем министра энергетики КР

Напомним, первым заместителем министра энергетики назначен Курсантбек Омурбеков. До него этот пост занимал Омурбек Женишбеков. Последний возглавлял ОАО «Электрические станции», в 2024 году уже занимал должность первого замминистра. 

В июне в Министерстве энергетики сменилось руководство. После отставки прежнего министра Жогорку Кенеш согласовал кандидатуру Алтынбека Рысбекова, а президент подписал указ о его назначении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383562/
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