В Минэнерго Кыргызстана кадровые назначения

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев назначил двух заместителей министра энергетики.
По данным Минэнерго, заместителями главы ведомства стали Бекнур Маратбеков и Мирлан Парханов.
Бекнур Маратбеков окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «экономика и управление на предприятиях электроэнергетики».
Мирлан Парханов получил образование в Московском государственном открытом университете имени Черномырдина по специальности «менеджмент организации», а также окончил магистратуру Дипломатической академии МИД КР по направлению «международные отношения».
В министерстве отметили, что новые заместители обладают опытом работы в системе государственной службы и энергетической отрасли. Ожидается, что их назначение будет способствовать повышению эффективности работы ведомства и реализации государственной политики в сфере энергетики.
Напомним, первым заместителем министра энергетики назначен Курсантбек Омурбеков. До него этот пост занимал Омурбек Женишбеков. Последний возглавлял ОАО «Электрические станции», в 2024 году уже занимал должность первого замминистра.
В июне в Министерстве энергетики сменилось руководство. После отставки прежнего министра Жогорку Кенеш согласовал кандидатуру Алтынбека Рысбекова, а президент подписал указ о его назначении.