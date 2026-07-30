В Балыкчи строят четырехполосную объездную дорогу длиной 6,4 километра

В Балыкчи продолжается строительство объездной автомобильной дороги протяженностью 6,4 километра. Работы начались в апреле 2026 года, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Новая дорога будет четырехполосной. Проект предусматривает строительство трех кольцевых развязок, моста через железную дорогу, 12 водопропускных труб, велосипедной дорожки шириной 4,5 метра и автомобильной парковки.

Ожидается, что объездная дорога сократит поток транзитного транспорта через центр Балыкчи, повысит безопасность движения и уменьшит время в пути. Кроме того, она должна улучшить транспортное сообщение между регионами.

Сейчас на строительной площадке работают 60 специалистов и задействованы 34 единицы техники.

Строительство ведется под контролем Министерства транспорта и коммуникаций.