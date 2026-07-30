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Общество

При строительстве железной дороги Балыкчи — Кочкор нашли древние курганы

Во время строительства железной дороги Балыкчи — Кочкор в районе горы Боз-Бармак обнаружили древние скифо-сакские курганы.

Как сообщили в «Кыргыз темир жолу», по предварительным данным, они датируются II тысячелетием до нашей эры.

Археологическая находка потребовала особого подхода при продолжении строительных работ. Таким образом, прокладка новой железнодорожной линии стала связана не только с инженерным развитием страны, но и с сохранением исторического наследия Кыргызстана.

Железная дорога Балыкчи — Кочкор является первым этапом проекта Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече общей протяженностью 186 километров. Строительство участка длиной 63,4 километра началось 31 марта 2022 года.

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Новая линия проходит по сложному рельефу — через заболоченные территории, предгорья, долины и горные склоны. На отдельных участках полностью заменяли грунт, сооружали дренажные системы, применяли георешетки и проводили масштабные буровзрывные работы.

Отмечается, что проект реализуется собственными силами «Кыргыз темир жолу», без привлечения иностранных инвестиций. Железную дорогу строят кыргызские специалисты по проекту отечественных проектировщиков.

В перспективе линию планируют продлить через Кара-Кече до станции «Макмал» и соединить с проектируемой железной дорогой Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

27 июля состоялось открытие железнодорожной ветки Балыкчи — Кочкор. Стоимость строительства 1 километра составила 955 тысяч долларов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383551/
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