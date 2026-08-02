Неделя-24: запрет экспорта бензина из России, рост цен на ГСМ и запуск Apple Pay

Правительство России продлило полный запрет на экспорт автомобильного бензина до 31 января 2027 года (вывоз дизеля для производителей разрешат с 1 сентября 2026 года) из-за топливного кризиса и атак БПЛА по НПЗ.
Одновременно с этим в январе – мае 2026 года сократился импорт готовых нефтепродуктов в Кыргызстан на 19 процентов (до 413 тысяч 136,3 тонны), а бензина — на 22,3 процента (до 327 миллионов 117,7 тысячи литров). Поставки из России упали на 12,9 процента (до 322 миллионов 664,5 тысячи литров).
В связи с этим Кыргызстан начал первые поставки ГСМ из Китая (автотранспортом) и Беларуси (железной дорогой транзитом).
На 30 июля средние цены на ГСМ в КР составили: АИ-95 — 108,43 сома, АИ-92 — 87,74 сома, дизель — 101,67 сома, а инфляция достигла 11,3 процента в годовом выражении.подписали соглашение об увеличении числа КПП на границе с 15 до 30, а также Договор о союзнических отношениях. Кроме того, главы государств договорились увеличить товарооборот до $2 миллиардов. Для реализации достигнутых договоренностей во время государственного визита стороны создадут высший межгосударственный совет.
Кроме того, в Кыргызстан прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Они провели неформальную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии.За январь – май 2026 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг 1 миллиарда 247,4 миллиона долларов, вывоз — 115,1 миллиона долларов (чистый приток — 1 миллиард 132,3 миллиона долларов). В мае зафиксировали месячный пик — 287,9 миллиона долларов, но вырос и отток (из страны вывели 35,7 миллиона долларов). Около 83 процентов средств поступило из России.
Национальный банк объявил о запуске в Кыргызстане международного сервиса Apple Pay для держателей банковских карт. Сервис использует токенизацию, Face ID и Touch ID для безопасной бесконтактной оплаты в магазинах, интернете и за рубежом.
Правление Нацбанка сохранило учетную ставку на уровне 12 процентов из-за внешних инфляционных рисков, роста цен на мировых рынках нефти и продовольствия. При этом реальный рост ВВП КР зафиксирован на уровне 11,9 процента.В Кыргызстане выявили около 40 компаний с повышенными санкционными рисками. За последние три недели прекратили работу три фирмы («Шисан», «Рама Групп», «Нова Проект») и криптокомпания. В 21-й пакет санкций ЕС попали три структуры из КР и «ЭкоИсламикБанк». Ранее под ограничения попали platforma TengriCoin, «Керемет Банк», «Капитал Банк» и запрещен импорт станков с ЧПУ. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН раскритиковал санкции Запада как вмешательство во внутренние дела.
Нацбанк заверил в полной устойчивости и достаточной ликвидности финансового сектора КР после включения «ЭкоИсламикБанка» в 21-й пакет санкций ЕС за использование российской системы передачи финансовых сообщений.Президент подписал закон, расширяющий список страховых случаев (пожар, землетрясение от 5 баллов, сели, оползни, ветер от 18 метров в секунду, снос или переселение по решению властей). Франшиза составит до 10 процентов. Добровольная страховка запрещена без наличия обязательного полиса или договора такафул. Создается Единый страховой пул.
За шесть месяцев 2026 года в Кыргызстане зарегистрировали 19 тысяч 24 преступления (+9,7 процента). Число фактов мошенничества выросло в 1,6 раза (до 7 тысяч 95 случаев), тогда как кражи снизились на 25,4 процента. Количество преступлений против личности выросло на 30,1 процента (изнасилования — в 1,6 раза, до 127 случаев). Наибольший рост преступности отмечен в Баткенской (+66,8 процента) и Нарынской (+53,6 процента) областях.
Предпринимателям рынка «Мадина» в Бишкеке дали три месяца на переезд на новый рынок «Ала-Тоо». Мэрия упразднила согласительную комиссию, поручила пересмотреть цены на аренду и запретить перепродажу прав аренды (стоимость которой доходила до трех тысяч долларов за квадратный метр). Территория рынка «Мадина» по Генплану-2050 отнесена к общественно-деловой зоне.
В Кыргызстане задолженность по зарплате на 1 июня 2026 года выросла на 18,2 процента — до 91,9 миллиона сомов (более половина долга — в Чуйской области). При этом средняя номинальная зарплата за пять месяцев достигла 51 тысячи 888 сомов (593,4 доллара США), увеличившись на 25 процентов (реальный рост с учетом инфляции — 13,1 процента). Самые высокие доходы в Бишкеке (64 тысячи 294 сома), самые низкие — в Ошской области (34 тысячи 688 сомов).Школьникам Кыргызстана увеличили продолжительность уроков. Так с сентября 2026 года в 1-х и 2-х классах составит 40 минут (ранее в 1-м классе было 35 минут), с 3-го по 11-й классы — 45 минут.
Обучение с 1-го по 3-й классы будет без отметок. Домашние задания: в 1-м классе не задаются, во 2–3-х — 1,5 часа, в 9–11-х — до 3,5 часа.
Стал известен график школьных каникул на 2026/2027 год:
- осенние — 5 дней (11–15 ноября 2026 года),
- зимние — 10 дней (1–10 января 2027-го),
- весенние — 6 дней (3–8 марта 2027-го),
- майские — 9 дней (1–9 мая 2027-го).
Для 1-х классов добавляется две недели каникул.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Главную музыкальную кузницу КР строят с нуля: что ждет студентов Куренкеевки
История Кыргызского национального музыкального училища имени Мураталы Куренкеева насчитывает почти 90 лет. За эти годы здесь подготовили свыше 5 тысяч специалистов: музыкантов, преподавателей, дирижеров, вокалистов, артистов оркестров и концертмейстеров. Многие из них работают не только на родине, но и за рубежом. Осенью 2025 года старые помещения училища снесли. На какой стадии стройка нового здания и что ждет студентов в новом учебном году?
Война «непонятной» природы. Каковы шансы ее остановки в ближайшее время?
Президент соседнего Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Омске заявил, что война между Россией и Украиной имеет непонятную природу и предложил заморозить этот конфликт. Размытость целей начавшейся в 2022 году войны была очевидной многим странам бывшего СССР, включая Кыргызстан. Из-за тесных связей как с Россией, так и Украиной страны Центральной Азии стараются придерживаться нейтральной позиции, а призывы к мирному разрешению взаимных противоречий звучали с самого начала конфликта. Тем временем война идет уже пятый год. Гибнут люди, разрушаются судьбы, страдают экономики. На фоне этих ужасов есть ли реальные шансы, что она закончится в ближайшее время?
Что скажет мэр Бишкека? О двойных стандартах Айбека Джунушалиева
Представители мэрии Бишкека пришли в офис информационного агентства 24.kg и демонтировали входную группу. Помещение, в котором работает редакция, находится в аренде. Официальных документов с обоснованием такого срочного демонтажа не представили. Чиновники поспешили заверить общественность в том, что «в рамках своих полномочий продолжают работу по освобождению муниципальных земель от самовольно размещенных объектов».
Исторический квартал под снос? Как центр Бишкека теряет архитектурную память
В Бишкеке квартал, ограниченный улицами Киевской, Тыныстанова, бульваром Эркиндик и проспектом Чуй, многие десятилетия советского периода оставался одним из узнаваемых мест столицы. Здесь переплелись история города, культура, работа и повседневная жизнь нескольких поколений в образе типографии, крупного административного здания, Дома художника и ресторана. Но сегодня весь квартал под угрозой исчезновения.
У главного флага Кыргызстана: один день с почетным караулом Нацгвардии
Семь утра. По сонному центру Бишкека шагают восемь статных парней в военной форме. Совсем скоро, когда город наполнится жизнью, возле них будут останавливаться люди, снимать на телефоны, ловить каждое движение и жест. Для прохожих смена караула — это несколько красивых минут. Для гвардейцев — целый день от команды «Подъем» в шесть утра до возвращения в часть поздним вечером. Мы прожили этот день вместе с ними.
Земля остается государственной: как другие страны привлекают инвесторов арендой
Споры вокруг предоставления земли иностранным инвесторам в Кыргызстане обострились после предложения разрешить прямую передачу государственных участков во временное пользование до 50 лет для реализации национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения. Критики инициативы заговорили о возможной «распродаже земли», власти в ответ заявили, что речь только об аренде.
«Даже за большие деньги не соглашусь». Когда ветеринары не усыпляют животных
Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей
Технологический прогресс принес не только удобные сервисы, но и абсолютно шкурные криминальные схемы. В Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) МВД Кыргызстана бьют тревогу: киберпреступники перешли от банального взлома аккаунтов к генерации дипфейкового интимного контента. Чтобы наглядно показать масштаб международной угрозы, оперативники поделились с редакцией 24.kg деталями громкого прецедента из Малайзии, где атаке подверглась вся верхушка власти, и предупредили: в Кыргызстане подобные факты уже есть.
От студентки в Лондоне до владелицы кофейни в Оше: путь Ойиши Абдазимовой
В 17 лет Ойиша Абдазимова одна улетела в Лондон с тремя чемоданами и без уверенности, что ждет ее впереди. Спустя пять лет она окончила британский университет, открыла кофейню в Оше и теперь мечтает поступить в Оксфорд, доказывая, что большие мечты работают только тогда, когда за ними следуют реальные действия. В интервью 24.kg кыргызстанка рассказала о своей жизни в Англии и планах на будущее.
Рост цен на мясо и новые правила рынка: интервью с Антимонополией
Почему в Кыргызстане дорожает мясо и когда государство может регулировать цены? Помогают ли договоренности с производителями и поставщиками сдерживать стоимость продуктов? На вопросы 24.kg ответила заведующая отделом анализа, отчетности и взаимодействия с ЕЭК службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Оксана Горянова.
Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg
Возвращение «Теда Лассо» и «1670»: премьеры сериалов августа
Следующая неделя (3 — 9 августа) принесет любителям сериалов сразу несколько продолжений хитовых проектов и яркие премьеры: зрителей ждут возвращение популярной спортивной комедии «Тед Лассо», третий сезон польской сатиры «1670», криминальный ретро-детектив «Осколки», полицейская комедия «Коп-звезда» и анимационный проект Рики Джервейса «Уличные коты».