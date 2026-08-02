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Общество

Неделя-24: запрет экспорта бензина из России, рост цен на ГСМ и запуск Apple Pay

Правительство России продлило полный запрет на экспорт автомобильного бензина до 31 января 2027 года (вывоз дизеля для производителей разрешат с 1 сентября 2026 года) из-за топливного кризиса и атак БПЛА по НПЗ.

Одновременно с этим в январе – мае 2026 года сократился импорт готовых нефтепродуктов в Кыргызстан на 19 процентов (до 413 тысяч 136,3 тонны), а бензина — на 22,3 процента (до 327 миллионов 117,7 тысячи литров). Поставки из России упали на 12,9 процента (до 322 миллионов 664,5 тысячи литров).

В связи с этим Кыргызстан начал первые поставки ГСМ из Китая (автотранспортом) и Беларуси (железной дорогой транзитом).

На 30 июля средние цены на ГСМ в КР составили: АИ-95 — 108,43 сома, АИ-92 — 87,74 сома, дизель — 101,67 сома, а инфляция достигла 11,3 процента в годовом выражении.

На переговорах президентов Кыргызстана и Узбекистана Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева на Иссык-Куле подписали соглашение об увеличении числа КПП на границе с 15 до 30, а также Договор о союзнических отношениях. Кроме того, главы государств договорились увеличить товарооборот до $2 миллиардов. Для реализации достигнутых договоренностей во время государственного визита стороны создадут высший межгосударственный совет.

Кроме того, в Кыргызстан прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Они провели неформальную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии.

из интернета
Фото из интернета. Денежные переводы в Кыргызстан бьют рекорды
За январь – май 2026 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг 1 миллиарда 247,4 миллиона долларов, вывоз — 115,1 миллиона долларов (чистый приток — 1 миллиард 132,3 миллиона долларов). В мае зафиксировали месячный пик — 287,9 миллиона долларов, но вырос и отток (из страны вывели 35,7 миллиона долларов). Около 83 процентов средств поступило из России.

Национальный банк объявил о запуске в Кыргызстане международного сервиса Apple Pay для держателей банковских карт. Сервис использует токенизацию, Face ID и Touch ID для безопасной бесконтактной оплаты в магазинах, интернете и за рубежом.

Правление Нацбанка сохранило учетную ставку на уровне 12 процентов из-за внешних инфляционных рисков, роста цен на мировых рынках нефти и продовольствия. При этом реальный рост ВВП КР зафиксирован на уровне 11,9 процента.

из интернета
Фото из интернета. Под западные санкции попадает все большее число компаний и банков Кыргызстана
В Кыргызстане выявили около 40 компаний с повышенными санкционными рисками. За последние три недели прекратили работу три фирмы («Шисан», «Рама Групп», «Нова Проект») и криптокомпания. В 21-й пакет санкций ЕС попали три структуры из КР и «ЭкоИсламикБанк». Ранее под ограничения попали platforma TengriCoin, «Керемет Банк», «Капитал Банк» и запрещен импорт станков с ЧПУ. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН раскритиковал санкции Запада как вмешательство во внутренние дела.

Нацбанк заверил в полной устойчивости и достаточной ликвидности финансового сектора КР после включения «ЭкоИсламикБанка» в 21-й пакет санкций ЕС за использование российской системы передачи финансовых сообщений.

из интернета
Фото из интернета. В Кыргызстане изменили правила страхования жилья
Президент подписал закон, расширяющий список страховых случаев (пожар, землетрясение от 5 баллов, сели, оползни, ветер от 18 метров в секунду, снос или переселение по решению властей). Франшиза составит до 10 процентов. Добровольная страховка запрещена без наличия обязательного полиса или договора такафул. Создается Единый страховой пул.

За шесть месяцев 2026 года в Кыргызстане зарегистрировали 19 тысяч 24 преступления (+9,7 процента). Число фактов мошенничества выросло в 1,6 раза (до 7 тысяч 95 случаев), тогда как кражи снизились на 25,4 процента. Количество преступлений против личности выросло на 30,1 процента (изнасилования — в 1,6 раза, до 127 случаев). Наибольший рост преступности отмечен в Баткенской (+66,8 процента) и Нарынской (+53,6 процента) областях.

из интернета
Фото из интернета. Бишкек пока не лишился всего своего исторического наследия, но риск остается высоким
На общественное обсуждение вынесен законопроект о введении 10-летнего моратория на снос, демонтаж, лишение статуса и застройку в охранных зонах памятников истории и культуры. За пять лет планируют провести полную инвентаризацию и создать цифровую базу объектов.

Предпринимателям рынка «Мадина» в Бишкеке дали три месяца на переезд на новый рынок «Ала-Тоо». Мэрия упразднила согласительную комиссию, поручила пересмотреть цены на аренду и запретить перепродажу прав аренды (стоимость которой доходила до трех тысяч долларов за квадратный метр). Территория рынка «Мадина» по Генплану-2050 отнесена к общественно-деловой зоне.

В Кыргызстане задолженность по зарплате на 1 июня 2026 года выросла на 18,2 процента — до 91,9 миллиона сомов (более половина долга — в Чуйской области). При этом средняя номинальная зарплата за пять месяцев достигла 51 тысячи 888 сомов (593,4 доллара США), увеличившись на 25 процентов (реальный рост с учетом инфляции — 13,1 процента). Самые высокие доходы в Бишкеке (64 тысячи 294 сома), самые низкие — в Ошской области (34 тысячи 688 сомов).

из интернета
Фото из интернета. Школьникам Кыргызстана увеличили продолжительность уроков
Школьникам Кыргызстана увеличили продолжительность уроков. Так с сентября 2026 года в 1-х и 2-х классах составит 40 минут (ранее в 1-м классе было 35 минут), с 3-го по 11-й классы — 45 минут.

Обучение с 1-го по 3-й классы будет без отметок. Домашние задания: в 1-м классе не задаются, во 2–3-х — 1,5 часа, в 9–11-х — до 3,5 часа.

Стал известен график школьных каникул на 2026/2027 год:

  • осенние — 5 дней (11–15 ноября 2026 года),
  • зимние — 10 дней (1–10 января 2027-го),
  • весенние — 6 дней (3–8 марта 2027-го),
  • майские — 9 дней (1–9 мая 2027-го).

Для 1-х классов добавляется две недели каникул.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Главную музыкальную кузницу КР строят с нуля: что ждет студентов Куренкеевки

24.kg
Фото 24.kg. Будущий концертный зал
История Кыргызского национального музыкального училища имени Мураталы Куренкеева насчитывает почти 90 лет. За эти годы здесь подготовили свыше 5 тысяч специалистов: музыкантов, преподавателей, дирижеров, вокалистов, артистов оркестров и концертмейстеров. Многие из них работают не только на родине, но и за рубежом. Осенью 2025 года старые помещения училища снесли. На какой стадии стройка нового здания и что ждет студентов в новом учебном году?

Война «непонятной» природы. Каковы шансы ее остановки в ближайшее время?

Президент соседнего Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Омске заявил, что война между Россией и Украиной имеет непонятную природу и предложил заморозить этот конфликт. Размытость целей начавшейся в 2022 году войны была очевидной многим странам бывшего СССР, включая Кыргызстан. Из-за тесных связей как с Россией, так и Украиной страны Центральной Азии стараются придерживаться нейтральной позиции, а призывы к мирному разрешению взаимных противоречий звучали с самого начала конфликта. Тем временем война идет уже пятый год. Гибнут люди, разрушаются судьбы, страдают экономики. На фоне этих ужасов есть ли реальные шансы, что она закончится в ближайшее время?

Что скажет мэр Бишкека? О двойных стандартах Айбека Джунушалиева

24.kg
Фото 24.kg. Демонтаж лестницы в офис 24.kg
Представители мэрии Бишкека пришли в офис информационного агентства 24.kg и демонтировали входную группу. Помещение, в котором работает редакция, находится в аренде. Официальных документов с обоснованием такого срочного демонтажа не представили. Чиновники поспешили заверить общественность в том, что «в рамках своих полномочий продолжают работу по освобождению муниципальных земель от самовольно размещенных объектов».

Исторический квартал под снос? Как центр Бишкека теряет архитектурную память

В Бишкеке квартал, ограниченный улицами Киевской, Тыныстанова, бульваром Эркиндик и проспектом Чуй, многие десятилетия советского периода оставался одним из узнаваемых мест столицы. Здесь переплелись история города, культура, работа и повседневная жизнь нескольких поколений в образе типографии, крупного административного здания, Дома художника и ресторана. Но сегодня весь квартал под угрозой исчезновения.

У главного флага Кыргызстана: один день с почетным караулом Нацгвардии

24.kg
Фото 24.kg. День Национальной гвардии КР
Семь утра. По сонному центру Бишкека шагают восемь статных парней в военной форме. Совсем скоро, когда город наполнится жизнью, возле них будут останавливаться люди, снимать на телефоны, ловить каждое движение и жест. Для прохожих смена караула — это несколько красивых минут. Для гвардейцев — целый день от команды «Подъем» в шесть утра до возвращения в часть поздним вечером. Мы прожили этот день вместе с ними.

Земля остается государственной: как другие страны привлекают инвесторов арендой

Споры вокруг предоставления земли иностранным инвесторам в Кыргызстане обострились после предложения разрешить прямую передачу государственных участков во временное пользование до 50 лет для реализации национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения. Критики инициативы заговорили о возможной «распродаже земли», власти в ответ заявили, что речь только об аренде.

«Даже за большие деньги не соглашусь». Когда ветеринары не усыпляют животных

из интернета
Фото из интернета. Эвтаназия для питомцев должна быть оправдана из состоянием, когда уже ничего не помогает
«Усыпите собаку, мы переезжаем», «кошка заболела, лечить дорого», «если никто не заберет котенка, его придется усыпить». С подобными просьбами ветеринарные клиники сталкиваются регулярно. Но далеко не каждую из них готовы выполнить. Ветеринары говорят: эвтаназия — это не услуга по желанию владельца, а медицинское решение, которое принимают только при наличии серьезных показаний. Журналист 24.kg поговорил с врачом центра ветеринарной медицины «Пирамида» и руководителем общественного фонда «Добрые руки».

Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей

Технологический прогресс принес не только удобные сервисы, но и абсолютно шкурные криминальные схемы. В Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) МВД Кыргызстана бьют тревогу: киберпреступники перешли от банального взлома аккаунтов к генерации дипфейкового интимного контента. Чтобы наглядно показать масштаб международной угрозы, оперативники поделились с редакцией 24.kg деталями громкого прецедента из Малайзии, где атаке подверглась вся верхушка власти, и предупредили: в Кыргызстане подобные факты уже есть.

От студентки в Лондоне до владелицы кофейни в Оше: путь Ойиши Абдазимовой

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Ойиша Абдазимова
В 17 лет Ойиша Абдазимова одна улетела в Лондон с тремя чемоданами и без уверенности, что ждет ее впереди. Спустя пять лет она окончила британский университет, открыла кофейню в Оше и теперь мечтает поступить в Оксфорд, доказывая, что большие мечты работают только тогда, когда за ними следуют реальные действия. В интервью 24.kg кыргызстанка рассказала о своей жизни в Англии и планах на будущее.

Рост цен на мясо и новые правила рынка: интервью с Антимонополией

Почему в Кыргызстане дорожает мясо и когда государство может регулировать цены? Помогают ли договоренности с производителями и поставщиками сдерживать стоимость продуктов? На вопросы 24.kg ответила заведующая отделом анализа, отчетности и взаимодействия с ЕЭК службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Оксана Горянова.

Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Бишкеку и его окрестностям, полюбуемся закатами в Кара-Балте, обязательно заглянем на Иссык-Куль и доберемся до Суусамыра.

Возвращение «Теда Лассо» и «1670»: премьеры сериалов августа

Следующая неделя (3 — 9 августа) принесет любителям сериалов сразу несколько продолжений хитовых проектов и яркие премьеры: зрителей ждут возвращение популярной спортивной комедии «Тед Лассо», третий сезон польской сатиры «1670», криминальный ретро-детектив «Осколки», полицейская комедия «Коп-звезда» и анимационный проект Рики Джервейса «Уличные коты».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383541/
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