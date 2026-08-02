Неделя-24: запрет экспорта бензина из России, рост цен на ГСМ и запуск Apple Pay

Правительство России продлило полный запрет на экспорт автомобильного бензина до 31 января 2027 года (вывоз дизеля для производителей разрешат с 1 сентября 2026 года) из-за топливного кризиса и атак БПЛА по НПЗ.

Одновременно с этим в январе – мае 2026 года сократился импорт готовых нефтепродуктов в Кыргызстан на 19 процентов (до 413 тысяч 136,3 тонны), а бензина — на 22,3 процента (до 327 миллионов 117,7 тысячи литров). Поставки из России упали на 12,9 процента (до 322 миллионов 664,5 тысячи литров).

В связи с этим Кыргызстан начал первые поставки ГСМ из Китая (автотранспортом) и Беларуси (железной дорогой транзитом).

На 30 июля средние цены на ГСМ в КР составили: АИ-95 — 108,43 сома, АИ-92 — 87,74 сома, дизель — 101,67 сома, а инфляция достигла 11,3 процента в годовом выражении.

На переговорах президентов Кыргызстана и Узбекистана Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева на Иссык-Куле подписали соглашение об увеличении числа КПП на границе с 15 до 30, а также Договор о союзнических отношениях. Кроме того, главы государств договорились увеличить товарооборот до $2 миллиардов. Для реализации достигнутых договоренностей во время государственного визита стороны создадут высший межгосударственный совет.

Кроме того, в Кыргызстан прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Они провели неформальную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии.

Фото из интернета. Денежные переводы в Кыргызстан бьют рекорды

За январь – май 2026 года

объем денежных переводов

в Кыргызстан достиг 1 миллиарда 247,4 миллиона долларов, вывоз — 115,1 миллиона долларов (чистый приток — 1 миллиард 132,3 миллиона долларов). В мае зафиксировали месячный пик — 287,9 миллиона долларов, но вырос и отток (из страны вывели 35,7 миллиона долларов). Около 83 процентов средств поступило из России.

Национальный банк объявил о запуске в Кыргызстане международного сервиса Apple Pay для держателей банковских карт. Сервис использует токенизацию, Face ID и Touch ID для безопасной бесконтактной оплаты в магазинах, интернете и за рубежом.

Правление Нацбанка сохранило учетную ставку на уровне 12 процентов из-за внешних инфляционных рисков, роста цен на мировых рынках нефти и продовольствия. При этом реальный рост ВВП КР зафиксирован на уровне 11,9 процента.

Фото из интернета. Под западные санкции попадает все большее число компаний и банков Кыргызстана

В Кыргызстане выявили около 40 компаний

с повышенными санкционными рисками

. За последние три недели прекратили работу три фирмы («Шисан», «Рама Групп», «Нова Проект») и криптокомпания. В 21-й пакет санкций ЕС попали три структуры из КР и «ЭкоИсламикБанк». Ранее под ограничения попали platforma TengriCoin, «Керемет Банк», «Капитал Банк» и запрещен импорт станков с ЧПУ. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН раскритиковал санкции Запада как вмешательство во внутренние дела.

Нацбанк заверил в полной устойчивости и достаточной ликвидности финансового сектора КР после включения «ЭкоИсламикБанка» в 21-й пакет санкций ЕС за использование российской системы передачи финансовых сообщений.

Фото из интернета. В Кыргызстане изменили правила страхования жилья

Президент

подписал закон

, расширяющий список страховых случаев (пожар, землетрясение от 5 баллов, сели, оползни, ветер от 18 метров в секунду, снос или переселение по решению властей). Франшиза составит до 10 процентов. Добровольная страховка запрещена без наличия обязательного полиса или договора такафул. Создается Единый страховой пул.

За шесть месяцев 2026 года в Кыргызстане зарегистрировали 19 тысяч 24 преступления (+9,7 процента). Число фактов мошенничества выросло в 1,6 раза (до 7 тысяч 95 случаев), тогда как кражи снизились на 25,4 процента. Количество преступлений против личности выросло на 30,1 процента (изнасилования — в 1,6 раза, до 127 случаев). Наибольший рост преступности отмечен в Баткенской (+66,8 процента) и Нарынской (+53,6 процента) областях.

Фото из интернета. Бишкек пока не лишился всего своего исторического наследия, но риск остается высоким

На общественное обсуждение вынесен

законопроект о введении 10-летнего моратория

на снос, демонтаж, лишение статуса и застройку в охранных зонах памятников истории и культуры. За пять лет планируют провести полную инвентаризацию и создать цифровую базу объектов.

Предпринимателям рынка «Мадина» в Бишкеке дали три месяца на переезд на новый рынок «Ала-Тоо». Мэрия упразднила согласительную комиссию, поручила пересмотреть цены на аренду и запретить перепродажу прав аренды (стоимость которой доходила до трех тысяч долларов за квадратный метр). Территория рынка «Мадина» по Генплану-2050 отнесена к общественно-деловой зоне.

В Кыргызстане задолженность по зарплате на 1 июня 2026 года выросла на 18,2 процента — до 91,9 миллиона сомов (более половина долга — в Чуйской области). При этом средняя номинальная зарплата за пять месяцев достигла 51 тысячи 888 сомов (593,4 доллара США), увеличившись на 25 процентов (реальный рост с учетом инфляции — 13,1 процента). Самые высокие доходы в Бишкеке (64 тысячи 294 сома), самые низкие — в Ошской области (34 тысячи 688 сомов).

Фото из интернета. Школьникам Кыргызстана увеличили продолжительность уроков

Школьникам Кыргызстана

увеличили продолжительность уроков

. Так с сентября 2026 года в 1-х и 2-х классах составит 40 минут (ранее в 1-м классе было 35 минут), с 3-го по 11-й классы — 45 минут.

Обучение с 1-го по 3-й классы будет без отметок. Домашние задания: в 1-м классе не задаются, во 2–3-х — 1,5 часа, в 9–11-х — до 3,5 часа.

Стал известен график школьных каникул на 2026/2027 год:

осенние — 5 дней (11–15 ноября 2026 года),

зимние — 10 дней (1–10 января 2027-го),

весенние — 6 дней (3–8 марта 2027-го),

майские — 9 дней (1–9 мая 2027-го).

Для 1-х классов добавляется две недели каникул.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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