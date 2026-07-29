Борьба с раком. Для Центра онкологии купят эндоскопическое оборудование

Министерство здравоохранения объявило тендер на закупку эндоскопического оборудования, автомата для мойки, шкафа для сушки и хранения эндоскопов для Национального центра онкологии и гематологии.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 80 миллионов 85,6 тысячи сомов.

В том числе 60,8 миллиона сомов предусмотрено на видеоэндоскопическое оборудование в комплекте с видеогастроскопом, видеоколоноскопом, видеобронхоскопом, видеодуоденоскопом и электрохирургическим высокочастотным генератором.

Комплексное медицинское оборудование предназначено для диагностики и выявления предопухолевой патологии и ранних форм рака слизистой желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей и проведения высокоточных эндоскопических операций с минимальной травматичностью для пациента.

Оборудование должны поставить в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта.