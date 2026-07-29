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Общество

НТРК и «Номад ТВ» будут вместе транслировать Всемирные игры кочевников

Национальная телерадиовещательная корпорация (НТРК) и телеканал «Номад ТВ» подписали соглашение о совместной организации прямой трансляции VI Всемирных игр кочевников.

Документ подписали генеральный директор НТРК Улан Сатиев и главный редактор телеканала «Номад ТВ» Наталья Кролевич.

Стороны намерены объединить технические и творческие ресурсы для освещения спортивных соревнований, культурной программы и других ключевых мероприятий ВИК. Трансляции будут доступны отечественной и международной аудитории.

«Убеждена, что наше сотрудничество станет примером того, как государственные и частные медиа могут эффективно работать вместе ради национального проекта, имеющего мировое значение», — сказала Наталья Кролевич.

По словам Улана Сатиева, сотрудничество направлено на объективное освещение международных событий и развитие единого информационного пространства.

VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября этого года. Ожидается участие представителей более чем 90 стран и около 500 иностранных журналистов.

Основные мероприятия пройдут в Бишкеке и Иссык-Кульской области, в том числе в этногородке Кырчын.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383347/
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