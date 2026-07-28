«Караван единства» проходит по Баткенской области в рамках ВИК

В рамках подготовки к VI Всемирным играм кочевников национальный 40-дневный марш «Караван единства» («Биримдик кербени») продолжает свой путь по регионам Кыргызстана. После прохождения Лейлекского и Баткенского районов участники отправились из Баткена в Кадамджайский район.

Торжественные проводы состоялись у комплекса «Манас» в Баткене. В них приняли участие представители власти и местные жители, которые благословили участников в путь.

Ранее караван, стартовавший из Раззакова, прибыл в Баткенский район. Десятерых всадников из Лейлекского района встретили на берегу Торт-Гульского водохранилища. Для гостей организовали культурную программу с элементами национальных традиций и угощением блюдами кыргызской кухни.

Участники каравана провели ночь на берегу водохранилища, после чего к ним присоединились представители Баткенского района, и шествие продолжило движение по следующему маршруту.

Одним из символических событий стал обряд набора воды из священного источника Суу-Баши в селе Кара-Булак Баткенского района. Воду поместили в специально изготовленный кувшин — көөкөр — и передали каравану как один из главных символов проекта. Местные жители считают источник Суу-Баши священным, связывая его с чистотой, благополучием и единством.

Проект «Караван единства» охватывает все 40 районов КР и направлен на укрепление национального единства, сохранение культурного наследия и развитие межрегионального сотрудничества. Шествие проходит с 25 июля по 2 сентября, в нем принимают участие более 400 человек.