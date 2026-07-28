В Баткенской области приостановили строительство трех жилых комплексов

В Баткенской области приостановили возведение трех жилых комплексов из-за нарушений требований безопасности и благоустройства строительных площадок.
Как сообщили в департаменте государственного архитектурно-строительного контроля, на ряде объектов отсутствовали необходимые ограждения строительных площадок, защитные навесы для пешеходов, наружное освещение, подъездные пути и пункты мойки колес строительной техники.
Нарушения зафиксировали на объектах:
- жилой комплекс переменной этажности (от трех до семи этажей) по улице Ленина, 3б в Кызыл-Кие;
- жилой комплекс из двух блоков высотой семь и восемь этажей по улице Кулатова;
- семиэтажный жилой комплекс по улице Кулатова, 132а.
По итогам проверки составили акты в отношении строительных компаний «Золотой Квадрат», «Элит Гранд» и «Асыл Холдинг». Строительно-монтажные работы на объектах временно приостановили до полного устранения выявленных нарушений.