В Баткенской области приостановили возведение трех жилых комплексов из-за нарушений требований безопасности и благоустройства строительных площадок.

Как сообщили в департаменте государственного архитектурно-строительного контроля, на ряде объектов отсутствовали необходимые ограждения строительных площадок, защитные навесы для пешеходов, наружное освещение, подъездные пути и пункты мойки колес строительной техники.

Нарушения зафиксировали на объектах:

жилой комплекс переменной этажности (от трех до семи этажей) по улице Ленина, 3б в Кызыл-Кие;

жилой комплекс из двух блоков высотой семь и восемь этажей по улице Кулатова;

семиэтажный жилой комплекс по улице Кулатова, 132а.

По итогам проверки составили акты в отношении строительных компаний «Золотой Квадрат», «Элит Гранд» и «Асыл Холдинг». Строительно-монтажные работы на объектах временно приостановили до полного устранения выявленных нарушений.

Фото Минстроя. В Баткенской области приостановили строительство трех жилых комплексов

В Минстрое напомнили, что строительно-монтажные работы допускаются только при соблюдении требований строительных норм.