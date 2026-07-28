Кыргызстан утвердил планы радиационной и химической безопасности до 2030 года

В Кыргызстане приняты документы в сфере стойких органических загрязнителей и химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, кабинет министров принял два стратегически важных документа:

План действий по выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях на 2026–2030 годы;

Национальный план действий по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности на 2026–2030 годы.

Отмечается, что эти документы создают основу для совершенствования государственной системы управления химическими веществами и опасными отходами, укрепления межведомственного взаимодействия, а также повышения готовности государственных органов к предупреждению и реагированию на химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики будет осуществлять координацию реализации планов, проводить мониторинг их исполнения, обобщать результаты и ежегодно представлять информацию в администрацию президента.