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Общество

Кыргызстан утвердил планы радиационной и химической безопасности до 2030 года

В Кыргызстане приняты документы в сфере стойких органических загрязнителей и химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, кабинет министров принял два стратегически важных документа:

  • План действий по выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях на 2026–2030 годы;
  • Национальный план действий по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности на 2026–2030 годы.

Отмечается, что эти документы создают основу для совершенствования государственной системы управления химическими веществами и опасными отходами, укрепления межведомственного взаимодействия, а также повышения готовности государственных органов к предупреждению и реагированию на химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики будет осуществлять координацию реализации планов, проводить мониторинг их исполнения, обобщать результаты и ежегодно представлять информацию в администрацию президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383211/
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