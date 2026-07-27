Здания ташкентского модернизма включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Десять зданий ташкентского модернизма включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение одобрено на 48-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей 19-29 июля в Пусане (Южная Корея).

На заседании рассмотрена национальная номинация Узбекистана «Модернистская архитектура Ташкента. Современность и традиции Центральной Азии». В нее вошли 10 памятников архитектуры модернизма второй половины XX века, представляющих различные типологии общественных, культурных, жилых и инженерных сооружений.

По данным Фонда развития культуры и искусства РУз, эта шестая по счету номинация стала первым национальным объектом Узбекистана, включенным в список ЮНЕСКО за последние 25 лет. До этого в списке от республики числились пять объектов культурного и два объекта природного наследия.

Узбекистан стал первой страной Центральной Азии и СНГ, представившей архитектуру модернизма XX века в списке Всемирного наследия, а также вошел в число чуть более 10 государств мира, чьи модернистские объекты получили этот международный статус.