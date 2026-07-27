23:10
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Министр образования Индии уходит в отставку из-за «партии тараканов»

Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне общенациональных протестов сторонников «Народной партии тараканов» (CJP), длящихся уже несколько недель. Отставка Прадхана стала первой серьезной уступкой протестующим со стороны правительства, пишет DW.

«Партия тараканов» была сформирована в мае в ответ на слова главы Верховного суда Индии, назвавшего безработную молодежь «тараканами». То, что изначально было сатирической онлайн-кампанией, вскоре стремительно переросло в уличное движение поколения зумеров, недовольных высоким уровнем безработицы и кризисом системы образования.

Ранее десятки тысяч протестующих требовали отставки министра образования из-за того, что власти отменили важнейший вступительный экзамен в медицинские вузы, объяснив это утечкой экзаменационных вопросов. Это затронуло миллионы молодых индийцев.

Масштабные столкновения с полицией лишь усилили недовольство индийцев. В Нью-Дели 20 июля силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки, в ходе столкновений пострадали 60 протестующих и 118 полицейских.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383191/
просмотров: 412
Версия для печати
Материалы по теме
ЧМ-2026. Главного тренера сборной Сенегала тоже отправили в отставку
ГКНБ получил нового главу: вместо Шабданбекова назначен Максат Асаналиев
Неверно понимает суть реформ — в Минпросвещения отреагировали на петицию
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
27 июля, понедельник
23:00
Женская сборная КР в финале зонального чемпионата Азии по пляжному волейболу Женская сборная КР в финале зонального чемпионата Азии...
22:42
Не прошел фитосанитарный контроль. Кыргызстан вернул в Россию пиломатериал
22:23
Более 1,4 тысячи человек погибло от эпидемии Эболы в ДР Конго
22:00
Здания ташкентского модернизма включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
21:48
КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной