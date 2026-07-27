Министр образования Индии уходит в отставку из-за «партии тараканов»

Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне общенациональных протестов сторонников «Народной партии тараканов» (CJP), длящихся уже несколько недель. Отставка Прадхана стала первой серьезной уступкой протестующим со стороны правительства, пишет DW.

«Партия тараканов» была сформирована в мае в ответ на слова главы Верховного суда Индии, назвавшего безработную молодежь «тараканами». То, что изначально было сатирической онлайн-кампанией, вскоре стремительно переросло в уличное движение поколения зумеров, недовольных высоким уровнем безработицы и кризисом системы образования.

Ранее десятки тысяч протестующих требовали отставки министра образования из-за того, что власти отменили важнейший вступительный экзамен в медицинские вузы, объяснив это утечкой экзаменационных вопросов. Это затронуло миллионы молодых индийцев.

Масштабные столкновения с полицией лишь усилили недовольство индийцев. В Нью-Дели 20 июля силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки, в ходе столкновений пострадали 60 протестующих и 118 полицейских.