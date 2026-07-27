Это временная стяжка. В Минстрое ответили на претензии Эрулана Кокулова

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ответило на заявление депутата Жогорку Кенеша Эрулана Кокулова о нарушениях при возведении школы № 64 в Бишкеке.

По данным министерства, помещение, показанное в видеоролике, расположено на первом этаже 4-го блока школы.

В настоящее время в нем выполняются работы по кирпичной кладке. Для этих целей используется известково-песчаный раствор марки М10, который доставляется на объект с завода автобетоносмесителем и подается к месту производства работ с помощью растворонасоса.

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Чтобы раствор не попадал непосредственно на грунт и не терял своих свойств, под ним была выполнена временная бетонная стяжка. В связи с этим помещение временно используется для хранения и подачи строительного раствора.

После завершения работ по кирпичной кладке временная бетонная стяжка будет демонтирована. Затем будут выполнены уплотнение грунта, устройство внутренней канализационной сети, после чего в соответствии с проектной документацией и требованиями строительной технологии будет выполнена проектная бетонная стяжка.

В Минстрое отметили, что слой, показанный в видеоролике, является временной бетонной стяжкой, выполненной исключительно для обеспечения строительного процесса. Работы по устройству проектной бетонной стяжки в этом помещении еще не завершены.