Китайские врачи проведут в Кыргызстане бесплатные операции на самолете

В Кыргызстане в конце августа — начале сентября ожидается прибытие специализированного медицинского воздушного судна из Китая, на базе которого ведущие китайские специалисты проведут бесплатные высокотехнологичные офтальмологические операции для граждан республики.

О реализации гуманитарной инициативы стало известно по итогам встречи руководства ОАО «Аэропорты Кыргызстана» с делегацией китайской корпорации COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), состоявшейся 27 июля.

Во время переговоров стороны обсудили перспективы расширения кыргызско-китайского сотрудничества в сфере гражданской авиации, развитие авиационной инфраструктуры, а также возможность поставок современных воздушных судов производства COMAC для дальнейшего развития авиационной отрасли Кыргызстана.

Особое внимание участники встречи уделили гуманитарному проекту. По предварительным данным, специализированный медицинский самолет прибудет в Кыргызстан 10-11 сентября. На его борту китайские офтальмологи проведут бесплатные операции с использованием современных медицинских технологий.

Кроме того, китайская делегация приглашена принять участие в авиационном фестивале, который пройдет 24 сентября в международном аэропорту «Каракол». Ожидается, что после завершения гуманитарной миссии медицинские воздушные суда также станут участниками программы фестиваля.