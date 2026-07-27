Китайские врачи проведут в Кыргызстане бесплатные операции на самолете

В Кыргызстане в конце августа — начале сентября ожидается прибытие специализированного медицинского воздушного судна из Китая, на базе которого ведущие китайские специалисты проведут бесплатные высокотехнологичные офтальмологические операции для граждан республики.
О реализации гуманитарной инициативы стало известно по итогам встречи руководства ОАО «Аэропорты Кыргызстана» с делегацией китайской корпорации COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), состоявшейся 27 июля.
Особое внимание участники встречи уделили гуманитарному проекту. По предварительным данным, специализированный медицинский самолет прибудет в Кыргызстан 10-11 сентября. На его борту китайские офтальмологи проведут бесплатные операции с использованием современных медицинских технологий.
Кроме того, китайская делегация приглашена принять участие в авиационном фестивале, который пройдет 24 сентября в международном аэропорту «Каракол». Ожидается, что после завершения гуманитарной миссии медицинские воздушные суда также станут участниками программы фестиваля.