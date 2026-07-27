19:31
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Запрет на экспорт бензина из России продлят до 2027 года

Запрет на экспорт бензина из России продлят до 2027 года, пишет ВВС, со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.

Читайте по теме
Россия ввела полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина

«По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года», — цитирует его заявление «Интерфакс».

Новак добавил, что при этом запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка», чтобы заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.

Дефицит бензина и дизеля возник в России после того, как ВСУ интенсифицировали атаки на НПЗ и хранилища топлива. Объемы экспорта бензина из России сравнительно невелики, в отличие от дизтоплива, сам по себе запрет на импорт не может компенсировать проблемы, которые создают атаки ВСУ на перерабатывающие предприятия, отмечали ранее эксперты.

.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383179/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин Кыргызстана хочет увеличить субсидии импортерам ГСМ до 30 процентов
Поставки нефтепродуктов в Кыргызстан с начала года сократились на 19 процентов
Порядок предоставления субсидий субъектам, импортирующим ГСМ, пересмотрят
Адылбек Касымалиев поручил не допустить перебоев с ГСМ в Кыргызстане
Госрегулирование цен. С мелкими нефтетрейдерами в регионах заключат соглашения
Запасы топлива в Кыргызстане увеличили до полутора месяцев
Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92
Первая партия ГСМ из Китая отправлена в Кыргызстан
Кыргызстан ввел запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов и в страны ЕАЭС
Кабмин бессрочно запретил вывоз бензина и дизтоплива из Кыргызстана
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
27 июля, понедельник
19:31
Сейтек Жумакадыр уулу назначен заместителем министра иностранных дел Сейтек Жумакадыр уулу назначен заместителем министра ин...
19:23
Пляж в Григорьевке утопает в мусоре
19:04
Китайские врачи проведут в Кыргызстане бесплатные операции на самолете
19:02
Запрет на экспорт бензина из России продлят до 2027 года
18:47
В Бишкеке дольщики обвинили Beta Stores в срыве строительства дома