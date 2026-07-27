Запрет на экспорт бензина из России продлят до 2027 года, пишет ВВС, со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.

Читайте по теме Россия ввела полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина

«По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года», — цитирует его заявление «Интерфакс».

Новак добавил, что при этом запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка», чтобы заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.

Дефицит бензина и дизеля возник в России после того, как ВСУ интенсифицировали атаки на НПЗ и хранилища топлива. Объемы экспорта бензина из России сравнительно невелики, в отличие от дизтоплива, сам по себе запрет на импорт не может компенсировать проблемы, которые создают атаки ВСУ на перерабатывающие предприятия, отмечали ранее эксперты.

.