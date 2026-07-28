В Бишкеке 28 июля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +35 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 60;

9.30-17.30 — улицы Эркиндик, Баялинова, Магаданская, жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 5, 6, 7, 8, дома 383, 373, 585, 583, 948, 947, 948, 959, 755);

9.00-12.00 — микрорайон «Юг-2»;

9.00-17.00 — проспект Чингиза Айтматова, дом 35, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Ак-Марал), «Ак-Босого» (улицы Чуй-10, 12), «Мурас-Ордо» (улица Мурас-Ордо-18), села Аламедин (улица Первомайская), Садовое (улицы Гидровская), Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Звездная), Таш-Добо (улицы Озгоруш, Нарынская, Южная, Ала-Тоо, Абыкан-Ата, Бегельдинова, переулок Колхозный, улицы Комсомольская, Больничная, Жоробаевой, Кооперативная, Ленина, дача «Восход», улицы Советская, Горького, Кашка-Суу, жилмассивы «32», «40 га»), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, переулок Зеленый, улицы Айбулак, Кутманова, Бейшембаева, Молодежная, Эсенбай-Ата, Омурзакова, Доскожоева, Арычная), Молдовановка (улицы Молодежная, Садовая, Пионерская, Набережная, дача, школа, улицы Почтовая, Яблоневая);

9.00-18.00 — отрезки улиц Раззакова, Токтогула, Эркиндик, отрезки улиц Березовой, Республиканской, Лесхозной, проспекта Жибек Жолу, села Лесхоз (улица Лесхозная), Маевка (водохранилище);

11.00-17.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Центральная, Тендик-1, 2, 3, 4);

9.00-13.00 — села Бир-Булак (улицы Монолдорова, Капкараева, Бейшембаева, Турсуматова), Аламедин (улицы Полевая, Заводская, Гагарина, Маяковского, тупик Заводской, улицы Первомайская, Молодежная, Пионерская, Панфилова, Горького), Дачное (улица Ломоносова).

24-28 июля — район, ограниченный БЧК, улицами Фучика, Дорожной, Юбилейной, рекой Ала-Арчой, улицами Пригородной, Молодая Гвардия, Саадаева, Школьной, переулком Садовым, улицами Коллекторной, Новой, Киргизской, переулком Советским.

Памятные даты

Появился город Кадамджай

Возник как поселок металлургов при сурьмяном комбинате. Указом от 28 июля 1938 года поселение при руднике «Кадамджай» Халмионского района преобразовано в одноименный рабочий поселок. В 1948-м переименован во Фрунзе. После распада СССР вновь стал Кадамджаем.

27 сентября 2012 года получил статус города районного значения.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для здоровья человечества. По данным ВОЗ, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. В некоторых государствах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей является носителем вирусов гепатита В и С.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян Максим Аммосов

Фото open.kg. Максим Аммосов

Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири по указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937-го на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.

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