18:55
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Кружки по шахматам заработают с сентября в 500 школах Кыргызстана

В новом 2026/2027 учебном году в 3-х и 5-х классах в 500 общеобразовательных школах по республикке организуют кружки по игре в шахматы. Об этом говорится в пояснительной записке к базисному учебному плану.

Список школ должно утвердить Министерство просвещения.

Как сообщили 24.kg в Кыргызской академии образования, программу должны передать в КАО на экспертизу. Пока ее дорабатывают.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал Указ «О неотложных мерах по развитию и популяризации шахмат в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы». Документ направлен на создание условий для широкого распространения шахмат среди населения и формирование эффективной системы подготовки спортсменов.

Кабинету министров совместно с Кыргызским шахматным союзом поручено до 1 сентября 2026 года подготовить и внести на утверждение проект Национальной программы развития и популяризации шахмат на 2026–2030 годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383157/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Переход на 12-летку. Зачем нужен предпрофильный компонент в восьмом классе
Переход на 12-летку. Предпрофильный компонент введут в восьмом классе с сентября
Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
В Китае показали школьную ИИ-доску, генерирующую 3D-модели по почерку учителя
Школы получат учебник по программированию на кыргызском языке
Уроки физкультуры для детей с инвалидностью хотят сделать индивидуальными
В жилмассиве «Оскон-Ордо» Бишкека строят школу на 750 ученических мест
FIDE изменила формат проведения Кубка мира по шахматам: что нового
Частную школу, где ученики не могут получить документы, проверяет ГКНБ
Ученики 9-го класса не могут получить документы в Ошской области — читатель
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
27 июля, понедельник
18:47
В Бишкеке дольщики обвинили Beta Stores в срыве строительства дома В Бишкеке дольщики обвинили Beta Stores в срыве строите...
18:33
С 30 июля по 1 августа будут перекрывать дорогу Тамчи — Чолпон-Ата
18:30
28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:04
Кружки по шахматам заработают с сентября в 500 школах Кыргызстана
17:56
В Ошской области гражданин Китая погиб, упав в производственный станок