Кружки по шахматам заработают с сентября в 500 школах Кыргызстана

В новом 2026/2027 учебном году в 3-х и 5-х классах в 500 общеобразовательных школах по республикке организуют кружки по игре в шахматы. Об этом говорится в пояснительной записке к базисному учебному плану.

Список школ должно утвердить Министерство просвещения.

Как сообщили 24.kg в Кыргызской академии образования, программу должны передать в КАО на экспертизу. Пока ее дорабатывают.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал Указ «О неотложных мерах по развитию и популяризации шахмат в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы». Документ направлен на создание условий для широкого распространения шахмат среди населения и формирование эффективной системы подготовки спортсменов.

Кабинету министров совместно с Кыргызским шахматным союзом поручено до 1 сентября 2026 года подготовить и внести на утверждение проект Национальной программы развития и популяризации шахмат на 2026–2030 годы.