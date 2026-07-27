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Общество

Начальников двух РОВД на юге Кыргызстана освободили от должностей

Начальников районных отделов внутренних дел Ала-Букинского района Джалал-Абадской области и Кадамджайского района Баткенской области освободили от занимаемых должностей. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, кадровые решения были приняты на заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Должность начальника Кадамджайского РОВД занимал полковник милиции Болотбек Кундузов, Ала-Букинского РОВД — полковник милиции Эрнис Сатаров.

В Министерстве внутренних дел информацию об освобождении руководителей не опровергли, однако от комментариев воздержались.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383148/
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