Вместо родителей: Meta создала ИИ-приложение для сочинения сказок по фото

Корпорация Meta разработала мобильное приложение StoryKit, использующее технологии искусственного интеллекта для генерации и озвучивания детских сказок на основе фотографий и текста.

Принцип работы сервиса опирается на анализ загруженного снимка игрушки или персонажа и краткого описания сюжета, места действия и заложенного поучительного урока. Об этом сообщили специалисты сферы IT-технологий.

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На основе этих параметров алгоритм автоматически выстраивает уникальную историю и озвучивает текст с помощью встроенного модуля синтеза речи. Разработчики позиционируют инструмент как помощника для родителей, испытывающих сложности с импровизацией или устающих после рабочего дня.

Вместе с тем презентация проекта вызвала дискуссию среди экспертов и родительского сообщества. Критики указывают на риски замены бумажных книг экранами мобильных устройств и передачу функции эмоционального общения с ребенком цифровым алгоритмам.

Сейчас корпорация тестирует StoryKit в пилотных регионах.