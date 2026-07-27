28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 60;
- 9.30-17.30 — улицы Эркиндик, Баялинова, Магаданская, жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 5, 6, 7, 8, дома 383, 373, 585, 583, 948, 947, 948, 959, 755);
- 9.00-12.00 — микрорайон «Юг-2»;
- 9.00-17.00 — проспект Чингиза Айтматова, дом 35, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Ак-Марал), «Ак-Босого» (улицы Чуй-10, 12), «Мурас-Ордо» (улица Мурас-Ордо-18), села Аламедин (улица Первомайская), Садовое (улицы Гидровская), Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Звездная), Таш-Добо (улицы Озгоруш, Нарынская, Южная, Ала-Тоо, Абыкан-Ата, Бегельдинова, переулок Колхозный, улицы Комсомольская, Больничная, Жоробаевой, Кооперативная, Ленина, дача «Восход», улицы Советская, Горького, Кашка-Суу, жилмассивы «32», «40 га»), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, переулок Зеленый, улицы Айбулак, Кутманова, Бейшембаева, Молодежная, Эсенбай-Ата, Омурзакова, Доскожоева, Арычная), Молдовановка (улицы Молодежная, Садовая, Пионерская, Набережная, дача, школа, улицы Почтовая, Яблоневая);
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Раззакова, Токтогула, Эркиндик, отрезки улиц Березовой, Республиканской, Лесхозной, проспекта Жибек Жолу, села Лесхоз (улица Лесхозная), Маевка (водохранилище);
- 11.00-17.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Центральная, Тендик-1, 2, 3, 4);
- 9.00-13.00 — села Бир-Булак (улицы Монолдорова, Капкараева, Бейшембаева, Турсуматова), Аламедин (улицы Полевая, Заводская, Гагарина, Маяковского, тупик Заводской, улицы Первомайская, Молодежная, Пионерская, Панфилова, Горького), Дачное (улица Ломоносова).
2Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Бородачева, Карла Маркса);
- 8.00-17.00 — село Суусамыр;
- 9.00-16.00 — села Буденовка (улицы Центральная, Советская), Большевик (улица Жекшеналиева);
- 9.00-17.00 — участок «Айгыржал».
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чым-Коргон (улица Казакбаева), город Кемин, село Ильич (улица Садовая).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Алма-Атинская, Чеченова, Кирова, Набережная).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Большевик (улицы Чапаева, Щорса, Комсомольская), Беловодское (улицы Нелюбова, Ломоносова, Ленина, 50 лет Киргизии, детский сад «Бакыт», Красина, Железнодорожная, Гайдара);
- 9.00-13.00 — село Александровка (улица Гагарина);
- 13.00-18.00 — село Александровка (улица Пионерская).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улица Сейдазимова, воинская часть «Ойронды»), Тельман (улица Осмонова).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Доолот, Жайчи, Мира), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Индустриальная, Новая, Мельничная, Труда, Белинская, Карагачевая, Молодежная, Советская, Спортивная, Северная, Ключевая, Калинина, переулки Новый, Карагачевый), Фрунзе (улицы Фрунзенская, Восточная, Карасуйская, Проектируемая);
- 9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, переулок Атбашинский, улица Западная, переулок Западный, улицы Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулок Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — село Ивановка (улица Масалиева, Западная, Луговая, Ильина, Токмокская, Пролетарская, Театральная, Ломоносова, Чингиза Айтматова).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Гарина, Украинская).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — села Козучак, Талы-Булак, Аманбаева, Кызыл-Адыр.