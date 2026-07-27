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Общество

Бесплатную юридическую помощь окажут жителям Иссык-Кульской области

Служба юридической помощи при Министерстве юстиции с 28 по 30 июля проведет выездную акцию «Автобус солидарности» в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в ведомстве.

В рамках акции жители отдаленных населенных пунктов смогут бесплатно получить юридические консультации. Прием будут вести адвокаты, юристы, а также представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Выездные консультации пройдут по следующему графику:

  • 28 июля — Джети-Огузский район, здание Барскоонского айыл окмоту (улица Малаева, 115);
  • 29 июля — Джети-Огузский район, здание Жаргылчакского айыл окмоту, село Дархан (улица Даниярова, 43);
  • 30 июля — Джети-Огузский район, здание Джети-Огузского айыл окмоту, село Джети-Огуз (улица Мамырбаева, 11).

Консультации будут проводиться ежедневно с 10.00 до 16.00. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383118/
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