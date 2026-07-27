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Общество

Переход на 12-летку. Предпрофильный компонент введут в восьмом классе с сентября

Министерство просвещения КР утвердило базисные учебные планы на 2026/27 учебный год для 11-летнего школьного образования и для классов, поэтапно переходящих на 12-летний срок обучения.

По данным ведомства, на втором этапе поэтапного перехода на 12-летнее образование учебный процесс в 1-х, 2-х, 3-х, 5-х, 7-х и 8-х классах будет осуществляться по обновленным образовательным программам и новым учебно-методическим комплексам.

Кроме того, с нового учебного года в 8-х классах вводится предпрофильный компонент с недельной учебной нагрузкой два часа.

Вместе с тем в 3-х, 4-х, 9-х, 10-х и 11-х классах учебный процесс продолжится по разработанным для 11-летней школы образовательным программам и учебно-методическим комплексам, кроме учебников по предмету «Английский язык» (с 3-го по 9-й классы).

В связи с проведением в стране крупных государственных и международных мероприятий новый учебный год во всех общеобразовательных школах республики начнется 15 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года.

Продолжительность учебного года без учета летнего каникулярного времени составляет в 1-м классе — 32 недели, во 2-м классе — 33 недели и с 3-го по 11-й классы — 34 недели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383105/
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