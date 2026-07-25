Фолькер Тюрк будет Верховным комиссаром ООН по правам человека еще четыре года

Генеральная Ассамблея ООН утвердила предложение Генерального секретаря Антониу Гутерриша о повторном назначении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на новый четырехлетний срок.

По данным Службы новостей ООН, решение принято после нескольких голосований по альтернативным предложениям, которые не получили поддержки большинства государств.

За продление мандата Фолькера Тюрка на четыре года проголосовали 144 страны. Против выступили 10, воздержались 13 делегаций.

Новый мандат начнется 12 октября 2026 года.

Фолькер Тюрк из Австрии занимает пост Верховного комиссара ООН по правам человека с октября 2022-го.

Верховный комиссар является главным должностным лицом ООН в области прав человека. Он руководит деятельностью Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), консультирует Генерального секретаря по вопросам политики в области прав человека, представляет главу ООН на профильных международных мероприятиях и координирует работу всей правозащитной системы организации.