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Общество

Механизм утилизации машин с иностранными номерами намерены утвердить в КР

Проект постановления кабинета министров «Об утверждении Порядка утилизации транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, не прошедших процедуру легализации в Кыргызской Республике» вынесен на общественное обсуждение.

Документ направлен на обеспечение экологически безопасного обращения с автотранспортными средствами, не прошедшими процедуру легализации, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, а также на обеспечение надлежащего обращения с отходами, образующимися в результате их разборки и утилизации, и вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот.

Порядок регулирует отношения, связанные с выявлением, передачей, приемом, хранением, разборкой, обезвреживанием, переработкой и утилизацией автотранспортных средств с иностранными регистрационными знаками, не прошедших в установленном законодательством порядке процедуру легализации.

В справке-обосновании отмечается, что утилизация транспорта должна осуществляться с соблюдением требований экологической безопасности, поскольку в процессе их разборки и демонтажа образуются отходы, в том числе потенциально опасные для окружающей среды. К ним относятся отработанные моторные масла и другие технические жидкости, аккумуляторные батареи, шины, электронные компоненты, а также отдельные детали и материалы, содержащие опасные вещества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382989/
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