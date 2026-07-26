27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — проспект Чингиза Айтматова, дом 80;

9.30-17.30 — отрезки улиц Горького, Анкара, Кийизбаевой;

9.30-18.00 — улицы Усенбаева, дом 37, Шопокова, дома 34, 36, Боконбаева, дом 61;

9.00-13.00 — жилмассивы «Арча-Бешик», «Ынтымак» (улицы Эркин-Тоо, 5, 6, 7, 8, 9, Шералиева, Абдрахманова, Садырбаева), село Бир-Булак (улицы Монолдорова, Капкараева, Бейшембаева, Турсуматова);

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Ак-Марал), «Ак-Орго» (улица Алыкулова), улица Уметалиева, дом 27, переулки Пензенский, Тулебердиева, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо, 9-112), села Карла Маркса (улицы Комсомольская, Ленина, Молодежная, Киевская, Фрунзе, Шоссейная), Чон-Таш (улицы Шопокова, Абдыкай, Восточная, Проектируемая, Таджибаева, Байгуту, Сопубек, Достук, Сарукеева, Ынтымак), Аламедин (улица Молодежная);

9.00-12.00 — село Мраморное (улица Ак-Чий);

9.00-18.00 — отрезки улиц Баялинова, Джети-Огузской, Манаса, Учкурганской, Турусбекова;

12.00-14.30 — село Маевка (улица МТФ-2);

14.30-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо, 8, 9, 106, 107, 108);

13.00-17.00 — села Таш-Добо (улица Абыкан-Ата), Чон-Таш (улицы Достук, Шопокова, Сопубека, Чокморова, Сарукеева, Восточная, Проектируемая, Токтогула, Байтик, Абдыкай, Байгуту, Ынтымак, Центральная, Таджибаева, Западная).

2 Чуйская область Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Бородачева, гаражи, кафе «Ласточка», зимний бассейн);

10.00-17.00 — село Суусамыр;

9.00-17.00 — села Сосновка (улица Байтерекова), Ставрополовка (улицы Новая, Октябрьская), 1 Мая (улица Кемпирек).

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Ильич (улица Садовая), Кайынды (улицы Токонбай, Кудайбергена), город Кемин (улица Горького), село Чым-Коргон (улица Казакбаева).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Алма-Атинская, Набережная, Баря, Линейная).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Восточная, Центральная, Ленина), Садовое (школа Бажана);

9.00-13.00 — село Беловодское (улица Щорса);

13.00-17.00 — село Беловодское (улица Октябрьская, скважина);

9.00-18.00 — село Александровка (улица Масанчина).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Первомайская, Навои, Пограничная, Ленина, Чапаева, Советская, Молодежная, Октябрьская, Мичурина), Вознесеновка (улица Первомайская).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Холодное ущелье, ГЭС, Токтогула, Гагарина, Четинди, Вет-Ирвиса, Бапанова, Каракинова, кошара, школа, детский сад, санаторно-лесная школа), Конуш (улицы Айдаркана, Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дачи «Электромеханик», «Эдельвейс»), Саз (улица Бекбалаева, кошара), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира, Жайчи, Кашка-Суу, Рысалиева), Кожомкул (улицы Проектируемая, МТФ, Северная, Степная, контуры 148, 151, жилмассивы «Келечек», «Шанхай»);

9.30-17.00 — села Комсомольское (улицы Молодежная, Северная, Клубная, Опытная, Западная, Центральная, Проектируемая, Чуйская, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Восточная), Озерное.

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — села Станция Ивановка, Садовое, Красная Речка (улицы Кривощекова, Пионерская).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмок (улицы Дунларова, Школьная, Гагарина), села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз Ак-Бешим, три канала.

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область