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Общество

На Иссык-Куле стало больше уток: экологи отметили положительные изменения

На Иссык-Куле стало больше уток. В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщили, что одновременно увеличилась и численность рыбы. По данным ведомства, положительные изменения связаны с продолжающейся очисткой озера и постоянным экологическим мониторингом.

Ведомство продолжает мониторинг экологического состояния озера Иссык-Куль. Специалисты регулярно проводят отбор проб воды в прибрежной зоне, чтобы оценить ее качество. Исследования проводятся в соответствии с утвержденным планом: до начала туристического сезона, во время его проведения и после завершения. Пробы воды берут на пляжах как северного, так и южного побережья озера, после чего они проходят химический анализ.

По данным министерства, в Иссык-Куле отмечается увеличение численности рыбы. Это связывают с продолжающейся очисткой озера от старых синтетических рыболовных сетей и другого мусора.

За первое полугодие 2026 года со дна озера извлекли более 50 тысяч метров старых синтетических сетей. Для сравнения, за весь 2025 год этот показатель составил 47,5 тысячи метров.

За шесть месяцев текущего года из Иссык-Куля подняли 1 тонну 250 килограммов мусора. Среди находок — гантели, гири, автомобильные шины, амортизаторы и другие предметы.

Весь собранный мусор накапливают и затем направляют на мусоросжигательный завод в Бишкеке для последующей утилизации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382940/
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