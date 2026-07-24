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Общество

Счетная палата КР переходит на онлайн-аудит. Что будет с персональными данными

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон, согласно которому цифровой аудит станет основной формой внешнего государственного аудита Счетной палаты.

Цифровой аудит будет проводиться на основе анализа данных государственных цифровых технологических систем и других информационных ресурсов без выезда к проверяемому субъекту.

При этом Счетная палата получит право доступа к государственным цифровым технологическим системам для проведения аудита.

В законе отдельно оговорено, что доступ должен осуществляться с соблюдением требований по защите персональных данных, информационной безопасности и конфиденциальности информации. 

Выездные проверки сохранятся, однако будут проводиться только в случаях, когда это необходимо. Критерии для их проведения Счетная палата определит самостоятельно.

Кроме того, законом закреплены три вида государственного внешнего аудита: финансовый аудит, аудит соответствия и аудит эффективности.

Поправки также обязывают государственные органы, органы местного самоуправления и организации, использующие бюджетные средства, предоставлять Счетной палате необходимые документы и сведения, в том числе в электронном формате, пригодном для цифровой обработки.

Также установлен порядок рассмотрения возражений по результатам аудита: проверяемые субъекты смогут подать их в течение 10 рабочих дней, после чего Совет Счетной палаты рассмотрит их с участием представителей администрации президента и депутатов профильного комитета Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382937/
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