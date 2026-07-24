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Общество

В Таш-Кумыре ликвидируют 80 тонн опасных химикатов завода «Кристалл»

В Таш-Кумыре начинается реализация проекта по обезвреживанию опасных химических отходов, которые более 15 лет хранятся на территории бывшего завода «Кристалл». Практические работы стартуют в ноябре 2026 года, а завершить их планируют в 2027-м.

пресс-службы Минприроды
Фото пресс-службы Минприроды. Практические работы по утилизации начнутся в ноябре 2026 года
Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций и Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор» (входит в структуру госкорпорации «Росатом») приступают к реализации проекта по утилизации опасных химических веществ, накопленных на территории завода «Кристалл».

Завод построен в советское время как стратегический объект электронной промышленности, где производили поликристаллический кремний и полупроводниковые материалы.

Сегодня на территории предприятия в металлических емкостях технологического оборудования хранится около 80 тонн токсичных химикатов. Вопрос их безопасной утилизации оставался нерешенным более 15 лет.

По данным Минприроды, изношенные временем резервуары ежегодно повышали риск утечки опасных веществ и создавали экологическую угрозу для региона. Ликвидация этого объекта считается одной из приоритетных экологических задач, связанных с промышленным наследием советского периода.

Практические работы по утилизации начнутся в ноябре 2026 года. Такой срок выбран с учетом требований технической безопасности — обезвреживание опасных веществ планируется проводить в холодное время года.

Завершить проект планируется в 2027 году. После окончания работ территорию бывшего завода приведут в экологически безопасное состояние.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382935/
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