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Общество

Участковым милиционерам Кыргызстана передали 102 новых автомобиля

Министерство внутренних дел Кыргызстана передало участковым милиционерам 102 новых служебных автомобиля. Торжественная церемония состоялась с участием главы МВД Улана Ниязбекова, его заместителей и руководителей структурных подразделений ведомства.

Как сообщили в МВД, автомобили закуплены при поддержке президента Садыра Жапарова. Новый транспорт предназначен для повышения мобильности участковых, более оперативного реагирования на обращения граждан и усиления профилактической работы.

В ведомстве отметили, что обновление автопарка позволит сократить время прибытия сотрудников на вызовы, повысить доступность помощи населению и эффективность работы на административных участках.

Передача автомобилей состоялась в преддверии 102-й годовщины образования кыргызской милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382934/
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