Нарушение миграционного порядка. За пределы КР выдворено более 450 иностранцев

В последнее время фиксируются случаи нарушений общественного порядка и действующего законодательства, совершенных иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
Напомним, что за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики предусмотрена ответственность в установленном законом порядке. В случае совершения правонарушений виновные лица будут привлечены к административной либо уголовной ответственности.
Кроме того, к административной ответственности привлечено свыше 7,9 тысячи иностранцев, наложены штрафы на общую сумму более 65 миллионов сомов, к уголовной ответственности привлечено 39 лиц.
Сообщается, что в отношении ряда организаций, осуществляющих привлечение иностранных граждан, за нарушения требований действующего законодательства применены меры административного воздействия с наложением соответствующих штрафов.
Только за последние дни такие мероприятия проведены в 12 строительных компаниях с участием свыше 1,5 тысячи иностранцев, основную часть которых составляют граждане Китая.
В ходе встреч иностранным гражданам разъясняют требования законодательства КР, необходимость соблюдения общественного порядка, уважительного отношения к традициям и культуре страны пребывания, а также меры ответственности за совершение правонарушений.
Кроме того, аналогичные профилактические мероприятия ежедневно проводятся с 21.00 до 2.00 в увеселительных заведениях Бишкека с целью предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка.