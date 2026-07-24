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Общество

Нарушение миграционного порядка. За пределы КР выдворено более 450 иностранцев

В последнее время фиксируются случаи нарушений общественного порядка и действующего законодательства, совершенных иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Напомним, что за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики предусмотрена ответственность в установленном законом порядке. В случае совершения правонарушений виновные лица будут привлечены к административной либо уголовной ответственности.

Отметим, что за нарушения миграционного законодательства за пределы страны по решениям судов выдворено более 450 иностранных граждан.

Кроме того, к административной ответственности привлечено свыше 7,9 тысячи иностранцев, наложены штрафы на общую сумму более 65 миллионов сомов, к уголовной ответственности привлечено 39 лиц.

Сообщается, что в отношении ряда организаций, осуществляющих привлечение иностранных граждан, за нарушения требований действующего законодательства применены меры административного воздействия с наложением соответствующих штрафов.

Вместе с тем сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД столицы на постоянной основе проводят профилактические и разъяснительные мероприятия.

Только за последние дни такие мероприятия проведены в 12 строительных компаниях с участием свыше 1,5 тысячи иностранцев, основную часть которых составляют граждане Китая.

В ходе встреч иностранным гражданам разъясняют требования законодательства КР, необходимость соблюдения общественного порядка, уважительного отношения к традициям и культуре страны пребывания, а также меры ответственности за совершение правонарушений.

Кроме того, аналогичные профилактические мероприятия ежедневно проводятся с 21.00 до 2.00 в увеселительных заведениях Бишкека с целью предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382859/
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