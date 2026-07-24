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Общество

На проспекте Аалы Токомбаева в Бишкеке высадят более 600 деревьев к саммиту ШОС

В Бишкеке на проспекте Аалы Токомбаева продолжаются масштабные работы по озеленению в рамках подготовки столицы к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Всего на участке планируется высадить более 600 деревьев.

Как сообщили в мэрии, работы ведутся на отрезке от улицы Чортекова до улицы Алыкулова. На разделительной полосе уже подготовили грунт и установили современную систему автоматического орошения.

Специалисты муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» уже высадили 160 крупномерных акаций с закрытой корневой системой. Для защиты молодых деревьев от ветра их стволы обернули мешковиной и закрепили специальными растяжками.

Ход работ проинспектировал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Он поручил ответственным службам обеспечить регулярный полив и надлежащий уход за новыми зелеными насаждениями, чтобы повысить их приживаемость.

После завершения посадки деревьев на проспекте также планируется обустроить газоны, высадить однолетние цветы и продолжить благоустройство территории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382858/
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