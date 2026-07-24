На проспекте Аалы Токомбаева в Бишкеке высадят более 600 деревьев к саммиту ШОС

В Бишкеке на проспекте Аалы Токомбаева продолжаются масштабные работы по озеленению в рамках подготовки столицы к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Всего на участке планируется высадить более 600 деревьев.

Как сообщили в мэрии, работы ведутся на отрезке от улицы Чортекова до улицы Алыкулова. На разделительной полосе уже подготовили грунт и установили современную систему автоматического орошения.









Ход работ проинспектировал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Он поручил ответственным службам обеспечить регулярный полив и надлежащий уход за новыми зелеными насаждениями, чтобы повысить их приживаемость.

После завершения посадки деревьев на проспекте также планируется обустроить газоны, высадить однолетние цветы и продолжить благоустройство территории.