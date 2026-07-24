Почти 300 тысяч человек тонут ежегодно в мире. Рекомендации ВОЗ

Ежегодно в мире тонут почти 300 тысяч человек. Утопления входят в число десяти основных угроз для жизни детей в возрасте от пяти до 14 лет. Об этом сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
По ее данным, изменение климата делает проблему еще более острой. Наводнения, штормы и периоды экстремальной жары происходят все чаще, повышая риск утопления.
Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что с повышением температуры на один градус число погибших в результате утопления увеличивается на 7,2 процента, а в дни, когда температура превышает 25 градусов, риск почти в пять раз выше, чем при температуре ниже 10 градусов.
Таким образом, предотвращение утоплений становится частью подготовки не только к летнему сезону, но и к последствиям изменения климата.
В преддверии Всемирного дня предотвращения утоплений, который отмечается 25 июля, ВОЗ представила семь стратегий, призванных помочь правительствам и местным сообществам предотвратить трагедии на воде.
Набор мер под названием PROTECT охватывает семь направлений:
- создание безопасной инфраструктуры у воды;
- обучение спасению и реанимации;
- повышение безопасности труда вблизи водоемов;
- введение стандартов для водного транспорта;
- обучение плаванию и правилам поведения на воде;
- надлежащий присмотр за детьми;
- подготовка местных сообществ к наводнениям и другим чрезвычайным ситуациям.
Тема Всемирного дня предотвращения утоплений в этом году — «Вместе — за безопасность на воде» — напоминает, что предотвратить такие трагедии можно только совместными усилиями властей, специалистов и местных жителей.