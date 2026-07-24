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Общество

Почти 300 тысяч человек тонут ежегодно в мире. Рекомендации ВОЗ

Фото ЮНИСЕФ. Обучение плаванию детей в Бангладеш

Ежегодно в мире тонут почти 300 тысяч человек. Утопления входят в число десяти основных угроз для жизни детей в возрасте от пяти до 14 лет. Об этом сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения⁠.

По ее данным, изменение климата делает проблему еще более острой. Наводнения, штормы и периоды экстремальной жары происходят все чаще, повышая риск утопления.

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Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что с повышением температуры на один градус число погибших в результате утопления увеличивается на 7,2 процента, а в дни, когда температура превышает 25 градусов, риск почти в пять раз выше, чем при температуре ниже 10 градусов.

Таким образом, предотвращение утоплений становится частью подготовки не только к летнему сезону, но и к последствиям изменения климата.

В преддверии Всемирного дня предотвращения утоплений, который отмечается 25 июля, ВОЗ представила семь стратегий, призванных помочь правительствам и местным сообществам предотвратить трагедии на воде.

Набор мер под названием PROTECT охватывает семь направлений:

  • создание безопасной инфраструктуры у воды;
  • обучение спасению и реанимации;
  • повышение безопасности труда вблизи водоемов;
  • введение стандартов для водного транспорта;
  • обучение плаванию и правилам поведения на воде;
  • надлежащий присмотр за детьми;
  • подготовка местных сообществ к наводнениям и другим чрезвычайным ситуациям.

Тема Всемирного дня предотвращения утоплений в этом году — «Вместе — за безопасность на воде» — напоминает, что предотвратить такие трагедии можно только совместными усилиями властей, специалистов и местных жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382850/
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