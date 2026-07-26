От студентки в Лондоне до владелицы кофейни в Оше: путь Ойиши Абдазимовой

В 17 лет Ойиша Абдазимова одна улетела в Лондон с тремя чемоданами и без уверенности, что ждет ее впереди. Спустя пять лет она окончила британский университет, открыла кофейню в Оше и теперь мечтает поступить в Оксфорд, доказывая, что большие мечты работают только тогда, когда за ними следуют реальные действия. В интервью 24.kg кыргызстанка рассказала о своей жизни в Англии и планах на будущее.

Фото из архива собеседницы. Ойиша Абдазимова

— Я из тех людей, что любят наблюдать за миром и никогда не сидят на месте — путешествия для меня как воздух. Мне очень близки слова Джеки Чана: «Деньги вернутся, а молодость — нет». Эта фраза стала для меня чем-то вроде компаса: я стараюсь не бояться перемен и выжимать из каждого года максимум.

Я окончила бакалавриат в Университете Восточного Лондона (University of East London). А началось все с одного смелого шага: в 17 лет я улетела в Лондон совершенно одна, с тремя огромными чемоданами и двумя пересадками позади. Оглядываясь назад, я понимаю — это был не просто перелет, а настоящий прыжок в неизвестность.

— Настоящий культурный шок! Другой воздух, другие лица, другой ритм — как будто нажали кнопку, и вся жизнь вокруг заиграла на непривычной скорости. Но я умею быстро подстраиваться под любые обстоятельства, поэтому очень скоро этот город перестал казаться чужим.

По-настоящему сложным было только одно — расстаться с родителями, братьями и сестрами. Все остальное меня не пугало.

— Были моменты, когда хотелось все бросить и вернуться домой?

— Ни разу. У меня была четкая цель, и я слишком хорошо помнила, чего стоило моим родителям отпустить меня так далеко. Эта мысль работала как якорь — она не давала мне сорваться, даже когда было тяжело.

— Британское образование — это, прежде всего, свобода и качество. Ты сам решаешь, что изучать и как, вся ответственность лежит только на тебе. При этом профессора всегда на связи, готовы поддержать в любой ситуации — и удивительно, но взамен они ничего не просят.

Сравнивать это с кыргызстанской системой я не берусь, но знаю: на родине все гораздо сложнее. Живой пример — моя младшая сестра, которая учится в одном из университетов Оша и столкнулась с системой напрямую.

— Как вы справлялись с одиночеством вдали от семьи?

— Если не работать и не иметь общения кроме учебы, очень легко загнать себя в депрессию — по крайней мере я в этом убеждена. Оставаться один на один со своими мыслями далеко не всегда полезно.

Поэтому я устроилась официанткой, а спустя полгода уже была ассистентом менеджера. Моя учеба была связана с бизнесом, и вся документация и отчетность ресторана легли на мои плечи. Трудолюбие сделало свое дело: я быстро выросла и обрела настоящую уверенность на работе. Совмещать учебу с работой оказалось не так уж сложно — во многом все зависит от самого человека.

— Я бы обняла себя и сказала: все сложное обязательно пройдет, не волнуйся. Просто иди вперед!

— Есть места в Лондоне, которые чем-то напоминают о доме?

— Лондон и Ош — как две разные вселенные, но, наверное, каждый город по-своему уникален и заслуживает любви.

Великобритания не перестает удивлять меня вежливыми и понимающими людьми — теми, кто никогда не осудит тебя за одежду, прическу или что-либо еще. Отдельного восхищения заслуживают природа и красота этой страны. Но есть одно большое но — там нет моих близких, моей семьи, и с этим смириться сложнее всего.

— Каждый раз, прилетая в Ош, я не могла найти настоящую кофейню — с хорошим кофе и по-настоящему уютной атмосферой. Мне этого катастрофически не хватало. А потом я оказалась в одной прекрасной кофейне в Лондоне и поняла, что хочу подарить нашим людям такое же ощущение.

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Воздушные панкейки, которые мы готовим, — первые в Оше, а наш матча приезжает напрямую из Великобритании. И это только начало: мы планируем расширяться максимально быстро и выходить далеко за пределы Кыргызстана.

«ЮЛОН» — это не просто кофейня, а целый мир, который я строю по кирпичику. Я вкладываю в него всю себя и все свои знания — без остатка.

Наш слоган звучит так: «ULON it is a place to belong» — место, которому хочется принадлежать. Не просто зайти выпить кофе, а почувствовать, что тебя здесь ждут, что здесь твое место. Именно этого ощущения мне так не хватало, когда я искала кофейню в Оше, и именно его мы стараемся дарить каждому гостю.

Люди приняли нас невероятно тепло — у нас уже есть постоянные гости, которым мы всегда рады как родным. А наши панкейки — это то, что должен попробовать каждый: воздушные, нежные и с настоящим характером. Мы каждый день растем и работаем над собой.

Мне кажется, «ЮЛОН» — это место, куда хочется возвращаться снова и снова: за уютной атмосферой, качественными кофе и матча.

— Как удается совмещать жизнь за границей с управлением бизнеса в Оше?

— На удивление легко, и большая заслуга в этом принадлежит моей команде. Именно на них держится «ЮЛОН», пока я строю планы по другую сторону света.

— Мечтаю поступить в магистратуру в Оксфордский университет — не ради красивой строчки в резюме, а чтобы получить более глубокие знания и инструменты, которые помогут мне прокачать бизнесы, которые я буду открывать. Для меня это следующая большая ступень.

С самого начала я знала, что хочу привезти в Кыргызстан что-то новое — то, чего здесь не хватает. И я это делаю уже сейчас! Направление, которое я выбрала в учебе, — лечебный бизнес. Уверена, что оно так или иначе будет способствовать развитию Кыргызстана, который сегодня движется вперед полным ходом.

— Я всегда говорю: пословица «мечтать не вредно, но бесполезно» в корне неправильная. Надо мечтать по-крупному — ведь это абсолютно бесплатно! А дальше просто идти к своей мечте шаг за шагом и верить, что все получится, несмотря ни на что и ни на кого. Всевышний поддержит — нужно просто верить в это и не останавливаться, что бы ни случилось.