Прием в первый класс. До 5 сентября нужно сдать документы в школу

После получения уведомления о зачислении ребенка в первый или второй класс в течение месяца в общеобразовательную организацию необходимо представить документы. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, с 4 августа по 5 сентября нужно сдать:

оригинал медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (по установленной форме);

оригинал медицинской справки о проведенных прививках (по установленной форме);

фотографию ребенка размером 3×4 сантиметра.

Напомним, запись в школу завершится 15 августа. В настоящее время в первые и вторые классы по республике зарегистрировано 181,8 тысячи детей, в том числе 2,6 тысячи со льготой. При этом более 107 тысяч мест остаются вакантными.