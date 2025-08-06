В странах Центральной Азии уровень недоедания сократился более чем в пять раз

За последние 20 лет уровень недоедания в Центральной Азии сократился с 13,1 процента в 2005 году до 2,8 процента в 2024-м, то есть в более чем пять раз. Такие данные предоставила в своем докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Пик активности снижения голода зафиксирован до 2019 года, но прогресс приостановился из-за пандемии COVID-19. В 2020-2021 годах число недоедающих выросло до 2,5 миллиона человек.

Отмечается, что, несмотря на это, благодаря политике продовольственной безопасности и экономическому восстановлению регион смог вернуться к положительной динамике.

На фоне глобального контекста Центральная Азия демонстрирует более устойчивые успехи. При этом во всем мире уровень недоедания упал с 12 процентов в 2005-м до 8,2 процента в прошлом году.

Средняя стоимость здорового рациона питания (CoHD) в Центральной Азии в 2024-м составила $3,78 по паритету покупательной способности на человека в день. Анализ динамики за последние шесть лет показывает постепенный рост стоимости рациона: с $3,10 в 2019 году до $3,81 в 2023-м. Однако в 2024 году зафиксировано первое за пять лет снижение — до $3,78.

Несмотря на прогресс, здоровое питание остается недоступным для 14 процентов населения региона — это около 11,5 миллиона человек. Но по сравнению с предыдущими годами наблюдается устойчивое снижение: в 2020-м число людей, не имеющих доступа к сбалансированному рациону, составляло 14,5 миллиона человек.

За последние 12 лет в регионе значительно снизились основные формы хронического недоедания у детей.

Задержка роста у детей до пяти лет сократилась вдвое — с 14,8 процента в 2012 году до 7,4 процента в 2024-м. Истощение (острая недостаточность питания) снизилось с 3,8 до 2,1 процента.

Однако сохраняются и тревожные факты. Анемия у женщин репродуктивного возраста остается практически неизменной: 32,3 процента в 2012 году и 32 процента — в прошлом. Это указывает на системную нехватку железа и микронутриентов в рационе, особенно у беременных.