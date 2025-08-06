17:58
USD 87.45
EUR 100.89
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане снизилась рождаемость

В Кыргызстане снизилась рождаемость. Об этом говорят данные Нацстаткома.

Если в 2020 году число родившихся составило 158,1 тысячи, то в 2024-м зарегистрировано всего 140,4 тысячи.

По словам главного специалиста Минздрава Раисы Асылбашевой, демографическая ситуация имеет волнообразный характер.

«На сегодня население республики составляет около 7,3 миллиона человек, в том числе женщин репродуктивного, детородного возраста — 1,8 миллиона. Их число несколько снизилось, поэтому отмечается небольшой спад рождаемости. В будущем, через пять лет, возможно, будет некоторое повышение», — сказала она 24.kg.

Раиса Асылбашева отметила, что рождаемость зависит от социально-экономических показателей, миграции и других факторов.

«Многие уехали за рубеж и могут там стать родителями. Кроме того, уровень грамотности населения растет, молодежь уже планирует семью, старается создать условия, где содержать и воспитывать ребенка. В наше время многие стремятся сделать карьеру — поздние браки регистрируются. Жилищные условия также играют важную роль», — заметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338718/
просмотров: 454
Версия для печати
Материалы по теме
В КР средний возраст матери при рождении ребенка составляет 28 лет
Население КР на начало 2025 года составило 7 миллионов 282 тысячи человек
Снижение рождаемости связано с ростом стоимости жизни и тревогой о будущем — ООН
Камчыбек Ташиев: Нас должно стать 10 миллионов как можно раньше
В России наблюдается значительный рост числа родителей из стран Центральной Азии
Рождаемость в России снизилась до минимального уровня с конца XVIII века
За новогодние сутки в Кыргызстане родились 322 ребенка
Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Кыргызстан занял 74-е место в рейтинге стран по рождаемости
В 2025-м в Кыргызстане будет максимальный прирост населения за 74 года
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
O!Store ближе к&nbsp;вам&nbsp;&mdash; пять новых магазинов открылись в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области O!Store ближе к вам — пять новых магазинов открылись в Бишкеке и Чуйской области
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Pay,Da! &mdash;&nbsp;покупайте сейчас, платите частями Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
Зеленая жизнь в&nbsp;счастливом городе Royal Central Park Зеленая жизнь в счастливом городе Royal Central Park
6 августа, среда
17:48
Прием в первый класс. До 5 сентября нужно сдать документы в школу Прием в первый класс. До 5 сентября нужно сдать докумен...
17:25
В странах Центральной Азии уровень недоедания сократился более чем в пять раз
17:22
Садыр Жапаров ознакомился с реализацией экологического проекта на Иссык-Куле
17:02
В здании гостипографии «Учкун» нашли тело 24-летнего парня
17:01
В Кыргызстане снизилась рождаемость