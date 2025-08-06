В Кыргызстане снизилась рождаемость. Об этом говорят данные Нацстаткома.

Если в 2020 году число родившихся составило 158,1 тысячи, то в 2024-м зарегистрировано всего 140,4 тысячи.

По словам главного специалиста Минздрава Раисы Асылбашевой, демографическая ситуация имеет волнообразный характер.

«На сегодня население республики составляет около 7,3 миллиона человек, в том числе женщин репродуктивного, детородного возраста — 1,8 миллиона. Их число несколько снизилось, поэтому отмечается небольшой спад рождаемости. В будущем, через пять лет, возможно, будет некоторое повышение», — сказала она 24.kg.

Раиса Асылбашева отметила, что рождаемость зависит от социально-экономических показателей, миграции и других факторов.

«Многие уехали за рубеж и могут там стать родителями. Кроме того, уровень грамотности населения растет, молодежь уже планирует семью, старается создать условия, где содержать и воспитывать ребенка. В наше время многие стремятся сделать карьеру — поздние браки регистрируются. Жилищные условия также играют важную роль», — заметила она.