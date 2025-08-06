Сотни сотрудников милиции, экскаваторы и слезы: снос домов в «Кок-Жаре»

В жилмассиве «Кок-Жар» неспокойно — второй день подряд здесь сносят строения. Контур № 172 — окраина села, которая в прошлом году официально стала частью Бишкека. Сегодня сюда съехались сотни сотрудников МВД, дорога перекрыта, техника работает, людей все больше.

Все подъезды к району перекрыты, выезды заблокированы. Люди стоят группами, многие с телефонами, кто - то с детьми. Некоторые плачут.

Официально: снос незаконных построек

«Мы не захватывали. Мы эту землю купили. По расписке, как положено. За свои деньги. Что теперь — все снесут?» — задается вопросом местный житель. Его дом стоит у края контура. Пока еще стоит.

Аким Октябрьского района Жаныбек Орозалиев говорит, что снос идет законно. По его словам, эта территория — бывшие сельхозземли. После того как территорию включили в состав Бишкека, начали проверку. Всего здесь 1 тысяча 89 участков. Под амнистию попали только 149. Остальные — вне закона.

Земли сельхозназначения. Построены кафе, СТО, магазины — все это коммерция. Мы сносим в первую очередь такие объекты. Жилые дома пока не трогаем. Людям выдали уведомления, попросили привести в порядок самим Аким Жаныбек Орозалиев

Но на месте реальность не всегда совпадает с заявлениями.

А на деле — сносят и жилые дома

Женщина показывает видео — снесен навес у ее дома. В другом доме, по словам местных, жила многодетная семья. Люди говорят, что предупреждений не было. Ни в бумажном виде, ни устно.

«Сначала говорили — ждите Генплан. Потом — собирайте документы. Мы все подали. А теперь говорят: нельзя, будет снос. Это как понимать?» — говорит пожилая женщина.

Местные утверждают: землю покупали давно. Кто 10 лет назад, кто 15. Провели электричество и воду, делали дороги за свой счет.

«Когда платили за подключение, никто не говорил, что это незаконно. Сейчас же все — под бульдозер. Нам не дали ни Красных книг, ни ответов. Только экскаваторы отправили», — жалуются местные жители.

Мы все делали честно. Просто хотели жить! Местные жители

Почти у каждого есть своя история. Кто-то вернулся из России и построил дом на последние деньги. Кто-то взял кредит. Кто-то живет здесь с 2009 года.

«Ждали, что узаконят. Сказали же: после Генплана все решится. Ждали. Не строили. Теперь просто приехали и начали ломать. Без разговора», — говорит парень.

Некоторые уверены: все дело в том, что их контур просто «забыли» во время раздачи Красных книг. Другие говорят — не забыли, а специально тянули.

«Почему в других контурах люди получили документы? Там же такая же ситуация. Чем мы хуже?» — говорит один из местных жителей.

Что будет дальше — никто не понимает

Аким района говорит, что окончательное решение будет принято после утверждения Генерального плана города — к концу года. Но люди не верят. Они уже видят, как сносят дома.

«Что, нам потом заново покупать свои же участки? Или где-то в поле жить?» — говорят женщины в одном из дворов, где только что сняли крышу с пристройки.

Жители планируют обращаться к мэру, президенту, в Генпрокуратуру. Другие просто просят остановить снос хотя бы до конца разбирательств.

«Мы не просим халявы. Мы просим объяснений. И чтобы нас не называли захватчиками. Мы здесь не ради бизнеса. Мы просто хотели жить», — говорят участники акции.

Люди собираются у ворот, дежурят, звонят юристам, снимают происходящее на видео. Многие уже готовят обращения к президенту и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, надеясь, что наверху их услышат.

Надежда — только на верхние инстанции. На месте — только экскаватор.