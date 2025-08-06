В Нарынской области построят поликлинику и родильное отделение

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев в ходе рабочего визита посетил Нарынскую областную объединенную больницу (НООБ), Областной центр семейной медицины (ОЦСМ) и строящиеся объекты здравоохранения. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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По его данным, в регионе остаются острые вопросы, требующие системного решения. Среди них нехватка медицинского оборудования, особенно в отделениях гемодиализа и реанимации, а также дефицит врачебных кадров.

По данным на август 2025 года, в целом по Нарынской области не хватает 141 врача, из них 23 — непосредственно в областной больнице. В целях привлечения специалистов рассматриваются меры социальной поддержки, в том числе обеспечение жильем семейных врачей.

Особое внимание в рамках поездки уделено ходу строительных и инфраструктурных проектов. К примеру, на новое здание морга Нарынского областного бюро судебно-медицинской экспертизы из бюджета выделено 15,5 миллиона сомов. Объект будет оснащен необходимым оборудованием.

Отмечено, что в этом году планируется начать строительство родильного отделения НООБ на 100 коек, новое здание ОЦСМ Нарына и здание группы семейных врачей № 5.

По данным директора НООБ Муратбека Алиаскарова, в стационаре функционирует 503 койки. За шесть месяцев 2025 года в стационаре пролечено 10 тысяч 328 пациентов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года (9 тысяч 459 пациентов).

В гемодиализном отделении за полугодие пролечили 130 пациентов (в 2024-м — 99), провели 1 тысячу 147 диализных сеансов (в 2024-м — 829). В отделении компьютерной томографии выполнили 1 тысячу 266 обследований.