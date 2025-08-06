14:50
USD 87.45
EUR 100.89
RUB 1.10
Общество

В Нарынской области построят поликлинику и родильное отделение

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев в ходе рабочего визита посетил Нарынскую областную объединенную больницу (НООБ), Областной центр семейной медицины (ОЦСМ) и строящиеся объекты здравоохранения. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

Читайте по теме
Условий нет, зарплата низкая. Почему молодые врачи не хотят ехать в регионы

По его данным, в регионе остаются острые вопросы, требующие системного решения. Среди них нехватка медицинского оборудования, особенно в отделениях гемодиализа и реанимации, а также дефицит врачебных кадров.

По данным на август 2025 года, в целом по Нарынской области не хватает 141 врача, из них 23 — непосредственно в областной больнице. В целях привлечения специалистов рассматриваются меры социальной поддержки, в том числе обеспечение жильем семейных врачей.

Особое внимание в рамках поездки уделено ходу строительных и инфраструктурных проектов. К примеру, на новое здание морга Нарынского областного бюро судебно-медицинской экспертизы из бюджета выделено 15,5 миллиона сомов. Объект будет оснащен необходимым оборудованием.

Отмечено, что в этом году планируется начать строительство родильного отделения НООБ на 100 коек, новое здание ОЦСМ Нарына и здание группы семейных врачей № 5.

По данным директора НООБ Муратбека Алиаскарова, в стационаре функционирует 503 койки. За шесть месяцев 2025 года в стационаре пролечено 10 тысяч 328 пациентов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года (9 тысяч 459 пациентов).

В гемодиализном отделении за полугодие пролечили 130 пациентов (в 2024-м — 99), провели 1 тысячу 147 диализных сеансов (в 2024-м — 829). В отделении компьютерной томографии выполнили 1 тысячу 266 обследований.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338688/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Вопрос лечения граждан КР в Турции поднял глава Минздрава на встрече с послом
В кабмине обсудили систему здравоохранения. Вновь поднят вопрос зарплаты медиков
В Нарыне реконструируют автовокзал: управделами президента проинспектировал
В Нарыне начато строительство современного детского развлекательного центра
Рынки Нарына проверили на наличие акцизных марок на товарах
В Нарыне заложили капсулу для Центра инновационных креативных инициатив
Эдиль Байсалов проверил соцобъекты Джумгальского района Нарынской области
Новые подходы к образованию обсудили в Нарыне специалисты Кыргызстана и России
Автобусы для нужд города закупает мэрия Нарына
На трассе Нарын — Баетов ведутся работы по укладке асфальта
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Pay,Da! &mdash;&nbsp;покупайте сейчас, платите частями Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
Зеленая жизнь в&nbsp;счастливом городе Royal Central Park Зеленая жизнь в счастливом городе Royal Central Park
Оформите ОСАГО и&nbsp;выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и&nbsp;автодетейлинг Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
6 августа, среда
14:49
По подозрению в коррупции задержали начальника отдела МЧС Кыргызстана По подозрению в коррупции задержали начальника отдела М...
14:46
Минздрав США отзывает финансирование разработки вакцин от гриппа и COVID-19
14:28
В Нарынской области построят поликлинику и родильное отделение
14:26
Протест жителей жилмассива «Кок-Жар». Мэрия не намерена отказываться от сноса
14:03
Несвободная страна: Кыргызстан набрал 26 баллов в индексе Freedom House