Новые пособия при производственных травмах и смерти утвердили в Кыргызстане

В Кыргызстане утвердили новое Положение о порядке выплаты единовременного пособия в случае наступления инвалидности или его смерти, связанных с исполнением им трудовых обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Центра исследований социально-трудовых отношений.

При инвалидности по трудовому увечью или профзаболеванию:

III группы — работнику должны выплатить три среднегодовых заработка, исходя из средней зарплаты по республике, установленной Нацстаткомитетом КР;

II группы — пять среднегодовых зарплат;

I группы — семь среднегодовых зарплат;

при наступлении смертельного случая иждивенцам погибшего сотрудника должны выплатить 12 среднегодовых заработков.

Для работников бюджетной сферы:

при смертельном случае — 2 миллиона сомов,

при I, II и III группе инвалидности — 1,5 миллиона сомов, 1 миллион сомов и 500 тысяч сомов.

При смерти госслужащего его семье выплачивают один миллион сомов по Закону КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».