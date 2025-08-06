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Общество

Новые пособия при производственных травмах и смерти утвердили в Кыргызстане

В Кыргызстане утвердили новое Положение о порядке выплаты единовременного пособия в случае наступления инвалидности или его смерти, связанных с исполнением им трудовых обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Центра исследований социально-трудовых отношений.

При инвалидности по трудовому увечью или профзаболеванию:

  • III группы — работнику должны выплатить три среднегодовых заработка, исходя из средней зарплаты по республике, установленной Нацстаткомитетом КР;
  • II группы — пять среднегодовых зарплат;
  • I группы — семь среднегодовых зарплат;
  • при наступлении смертельного случая иждивенцам погибшего сотрудника должны выплатить 12 среднегодовых заработков.

Для работников бюджетной сферы:

  • при смертельном случае — 2 миллиона сомов,
  • при I, II и III группе инвалидности — 1,5 миллиона сомов, 1 миллион сомов и 500 тысяч сомов.

При смерти госслужащего его семье выплачивают один миллион сомов по Закону КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338687/
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